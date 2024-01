El catamarqueño Anchu Risso compartió escenario con Sergio Galleguillo

Cada verano que llega es una instancia de oportunidades para los folcloristas, que, pese a todas las vicisitudes, y aunque para ellos no sea un tiempo de vacaciones, sino todo lo contrario; significa trabajo, encuentros y reencuentros con amigos, y –a veces- como le pasó este año a Adrián “Anchu” Risso, el salto a nuevos escenarios, como a él le tocó con el Festival de la Doma y el Folclore en Jesús María, Córdoba.

Surgido de esa cantera inagotable de músicos y cantores vernáculos que es Catamarca, con 28 años, “Anchu” se trepó al emblemático escenario “Martín Fierro”, invitado por uno de los intérpretes más convocantes del país, el riojano -tan amigo de nuestra provincia-, que es Sergio Galleguillo.



Su aporte fue en sikus (vientos) y coros, como lo seguirá siendo durante todo el 2024, en que “el Gallo” está celebrando sus 25 años en los escenarios, con una gira que ya se puso en marcha en Jesús María, siguió en Cosquín y el 11 de febrero estará en “su casa”, con el Festival de la Chaya, para el que ya se anuncia un prometedor cierre, compartido con el popular conjunto cuartetero La K'onga.



Ese es el presente luminoso que por hoy atraviesa “Anchu”, quien, al margen de esta dorada actualidad, tiene un riquísimo pasado y del cual se siente muy orgulloso por haber formado y seguir siendo parte de “Las Voces del Viento”.



Ese grupo, que es su esencia interpretativa y que ayudó a formar, también encuentra en el 2024, un año simbólico, ya que este año estarán cumpliendo 10 años de actuaciones en público. Desde aquella “primera vez”, que tímidamente asumieron en “la Carpa Achalay” de la Fiesta Nacional del Poncho que se celebraba en aquella oportunidad.



Con la claridad de sus mejores recuerdos, aún a la distancia, no puede olvidarse de Nicolás Galleguillo, su primo, Alejandro Méndez, Sebastián Méndez, Erik Varela, Gonzalo Barrientos, Inti Jalil y Juan Francisco Sánchez.

“Con ellos dimos el primer paso en un escenario, y no lo olvidaré jamás”, dice en medio de la añoranza, mientras compartimos un café. “Y no paramos…”, sigue, contándonos que otro “envión tuvimos cuando ganamos un concurso de canciones inéditas, que auspiciaba el Ministerio de Salud, y nosotros ganamos con 'Amor, dónde estarás', cuyo autor es Marcos Miranda, y que después se convirtió en el primer (disco) sencillo que grabamos”.

Tiempos de cambio

Después vinieron tiempo de cambios en la original formación “a partir de la salida de 'Nico' (Galleguillo), que pasó un tiempo en Estados Unidos, antes de lanzarse como solista, y a mí me tocó reformar la banda, incorporando a Mariano Varela (voz) y Bruno Varela (primera guitarra)”.



“En 2015 y 2016 tuvimos un tiempo de mucho aprendizaje, actuando en cuanta Peña Solidaria se anunciaba, y en julio de aquel 2016 llegamos a nuestro primer 'Poncho' en el escenario mayor”. Desde entonces no se bajaron más del “Jorge 'Negro' Herrera”, que es algo que “nos llena de orgullo y de felicidad, porque lo hacemos con una enorme sensación de pertenencia, es nuestro”.



Por ese período “sumamos a Luis Piza, en batería, y empezamos a recorrer el interior catamarqueño; fuimos al festival de 'San Sebastián' de Pomán, a 'la Doma y el Folclore' de Valle Viejo, al 'Viñatero' en El Puesto, Tinogasta, y al 'Camino a un Nuevo Sol' de Fiambalá, también de Tinogasta, entre otros”.



No hace mucho, en octubre del 2023, estuvieron en “La Rural” de Palermo, representando a Catamarca en la FIT (Feria Internacional del Turismo).

Un 2024 intenso

Como este 2024 es el año del 10mo. Aniversario de “Las Voces del Viento”, el conjunto planea muchos espectáculos propios. “En los proyectos, tenemos realizar la 3ra. Peña del grupo, como lo venimos haciendo los últimos dos 10 de mayo, o el segundo viernes de mayo –aclara “Anchu”-, y aunque nacimos el 20 de julio de 2014, el Día del Amigo, estamos pensando en un show aniversario en el Teatro Catamarca, pero para el mes de octubre”.

“Y allí –se entusiasma- esperamos contar con Serio (Galleguillo), la vuelta de 'Nico', y estamos buscando un cuarteto, que podría estar entre Ale Ceberio, Pepo Lara o Wally Mercado (Sabroso) con los cuales proyectamos una grabación en vivo”.

La última formación

Como la historia de los conjuntos musicales es dinámica, Las Voces del Viento no son la excepción, y en ese transitar, hoy se aglutinan también Renzo Soria (voz), Alejandro Méndez (guitarra base), Sebastián Méndez (vientos y accesorios), Jorge Zurita (guitarra eléctrica y producción general), Cristian Caliva (bajo), Abel Martínez (batería), Franco Martínez (percusión latina) y el propio “Anchu” Risso (voz y sikus).



“Con ellos, en el 2022, grabamos dos canciones en estudio, con video clip incluido: 'Hasta el amanecer' y 'Vuelve a mí, palomita'…”, que como toda la producción de “Las Voces del Viento” pueden seguirse por las redes del elenco en Youtube, Instagran, Spotify o Facebook.



Finalmente, “Anchu” Risso reveló el secreto de la vigencia del conjunto, en estos tiempos de apremios y de grietas, comentando que “lo mejor de nosotros es que somos todos amigos; a la mayoría de los lugares donde actuamos vamos con nuestros afectos, va la familia. Ese es nuestro máximo incentivo para perdurar”, concluyó.