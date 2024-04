El Circulo Médico confirmó el subregistró de casos de dengue: "Es bastante importante"

A pesar que desde la cartera sanitaria de la provincia sostiene que los casos no declarados de dengue "son mínimos", la realidad parece estar marcando lo contrario. A lo dicho sobre el subregistro de contagios desde el Colegio de Bioquímicos sobre que "los positivos declarados son menores a los que realmente tenemos", se suma la voz ahora del Círculo Médico, institución que salió a confirmar este dato.

Según esta visión, la cifra de 790 positivos informados este martes, por caso, no sería la cifra real de la última semana, porque a este número se lo debe multiplicar por lo menos por tres, en función que muchos pacientes no llegan a la consulta médica a pesar de tener los síntomas o, habiéndolo hecho, el profesional por la abrumadora cantidad de consultas, no llega a registrar a todos en el sistema SISA.

Así lo indicó el Dr. Gabriel Correa, presidente del Círculo Médico, y de esta manera, respaldó los dichos del Dr. Enrique Ocampo. En este sentido el profesional sentenció: “hay un subregistro bastante importante de los casos de dengue y lo mismo pasó con el Covid”. Y agregó: “¿Cómo se entera el Ministerio de Salud sobre la cantidad de casos?. Es por medio de nosotros, los médicos que tenemos que hacer un registro y llevarlo al ministerio. Ese registro es un papel, que lleva tiempo llenarlo y uno cuando tiene una cantidad muy grandes de casos para atender, muchas veces no lo hace. Entonces es ahí donde se produce ese subregistro y a eso se suma, que la mayoría de los pacientes no son testeados”.

Seguidamente el profesional refirió que el dengue vino a desnudar lo que consideró “una situación muy preocupante” en la salud pública, porque a su juicio “esto demuestra la escasez de médicos, el alto costo que tiene la medicina es lo que está produciendo este tipo de cosas. En realidad, esto es un retroceso en la salud en general, cuando suceden estas situaciones”.

En cuanto a la realidad pronunciada de que muchos catamarqueños no llegan a la consulta, sea por cuestiones económicas y por la saturación del sistema, Correa en diálogo con Radio Valle Viejo, consideró que esta situación es “peligrosa”. “Cuando el paciente se queda en su casa, es peligroso. El paciente tiene que consultar. El tema es que el sistema de salud tiene que estar a la altura de la cantidad de casos que se dan. Porque no todas las fiebres son dengue y no todos los dolores de cuerpo son dengue y menos todas las cefaleas son dengue. Eso lo debe determinar el médico”.