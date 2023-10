El Círculo Médico se suma al Colegio Médico por el pago de $6.000 por consulta

Con la polémica no solo que, instalada, sino que, en crecimiento, esto por el malestar de los afiliados y pacientes, la entidad que nuclea a los médicos catamarqueños sostiene su postura de sumarse a los médicos de todo el país y solicitar para el pago de la consulta médica, los $6.000. Así se manifestó el Colegio Médico, mientras OSEP refutó esto y el Círculo Médico finalmente se expresó, respaldando lo hecho por el colegio que los nuclea.

Esta última institución médica, que a La Unión informó que mantuvo una reunión de directorio, luego de esta emitió un comunicado donde luego de trazar el impacto de la crisis económica en el sector y apuntar que es insuficiente el pago que le realiza la obra social de los empleados públicos, no solo que se sumó al pedido de los $6.000 sino que alertó con que los médicos podrían dejar de trabajar con las obras sociales y prepagas.

En este sentido, la institución sostiene que “la última actualización de honorarios otorgada por las autoridades pertinentes de OSEP dejó a la consulta médica de un especialista recertificado en $3.581, a cobrar en 60 días, promedio de realizada la atención. Las obras sociales y prepagas no acompañan los mínimos éticos establecidos por las entidades referentes, que en nuestra provincia es el Colegio de Médicos, el cual actualizó los valores de la consulta en $6.000 para un médico especialista recertificado. Es por ello que los profesionales toman medidas para paliar esos reales desfasajes, ante la falta de respuestas concretas”.

De esta manera se expresa a favor de este nuevo valor, contradiciendo lo dicho por el organismo que dirige María Fernanda Gómez, que había deslizado que este nuevo valor se asemejaba el pago del plus, el que en la práctica está vigente a pesar de la Ley Anti plus. No obstante, y más allá de esto, lo que alerta sobre todo a los pacientes y afiliados es la siguiente aseveración del Círculo Médico, que apurando una postura ya no solo de este organismo provincial sino del Ejecutivo, advierte sobre la salida del sistema de los médicos catamarqueños.

“Si continúa tal situación, lamentablemente los profesionales pueden verse obligados a no trabajar con las mismas, lo que decantará en un automático inconveniente a los pacientes, cuya situación evitamos. Nuestra Institución insta a todo el arco político, integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a poner seriamente el foco en este subsector de la salud”, sentenciaron.

En el final del comunicado, para justificar esta postura, deslizaron: “cualquier gremio o sector trabajador ejerce mecanismos de presión por sus derechos, pero los médicos no porque no pueden abandonan nunca la atención, ni aún para reclamar. Seguiremos en la férrea defensa del trabajo profesional y vamos a fortalecer este concepto junto a las especialidades médicas con sus sociedades científicas, para ayudar a encaminar estos justos reclamos”.