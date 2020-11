El CIS vuelve a su horario habitual

El Centro Integral de Salud (CIS), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, retomó sus actividades ambulatorias, para la comunidad, en sus horarios habituales. Cabe mencionar, que días atrás parte del equipo del centro de salud y pacientes, dieron positivo para COVID19, motivo por el cual se cerró el internado temporalmente.



Hasta el momento, el CIS, se encuentra funcionando con la modalidad burbuja en el sector de ambulatorios, "cuatro equipos distintos, dos por la mañana y dos por la tarde, mientras una burbuja funciona a la mañana y otra a la tarde trabajando 7 días; las otras dos burbujas realizan trabajo remoto, esperando ingresar presencialmente luego de cumplido los primeros 7 dias de la primera burbuja. Salvo que haya una contingencia o riesgo de contagio dentro de alguna burbuja, la misma se retira y entra inmediatamente la burbuja que estaba haciendo trabajo remoto desde sus hogares", explicó el director de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones, Juan José Codigoni.



En este marco, Juan José Codigoni indicó que "a partir de hoy comenzó a funcionar el área de psicología, trabajo social, acompañamiento terapéutico, clínica médica, psiquiatría, laboratorio y farmacia; lo único que todavía no se retoma es el área de actividad física".



En este sentido es importante aclarar que durante este período, personal del CIS está colaborando con el hospital San Juan Bautista por las atenciones que pueden llegar en urgencias y la necesidad de internación dentro del hospital.



Respecto a la modalidad de burbuja, el director de Políticas Asistenciales en Salud Mental, explicó que "significa que tenemos equipos que funcionan por separado; por ejemplo a la mañana y a la tarde, en estos primeros siete días (desde hoy y hasta el miércoles que viene) funciona la burbuja N°1. El jueves de la semana que viene ingresa el segundo equipo". En la descripción del trabajo, explicó que las personas que conforman la burbuja tienen contacto siempre con las mismas personas y no se cruzan con el otro equipo, "para que si en algún momento llega a haber algún contagio retiramos esa burbuja, ingresando la otra sabiendo que está totalmente limpia y no quedamos desabastecidos de personal".



Para finalizar, Codigoni aclaró que "se realizará un screening a todo el personal que se desempeña en CIS para terminar lograr el mejor de los cuidados con las personas que trabajan internamente y brindar seguridad a los pacientes".