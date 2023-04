El Colectivo de Mujeres Muralistas "Ninakerus" realizó un mural contra el maltrato animal

El Colectivo de Mujeres Muralista “Ninakerus" realizó un mural en el marco del Día del Animal en la esquina de la avenida Mariano Moreno y avenida Gobernador Francisco Galíndez con el objetivo de seguir avanzando con el proyecto de ley “Protección animal y bienestar animal “ que presentó la diputada Stella Nieva el 27 de abril del 2022.

La legisladora, junto a su equipo de trabajo, sigue sumando actividades con la finalidad de generar un compromiso social urgente y necesario ya que existen nuevos paradigmas, conceptos, comportamientos y responsabilidad en materia de derecho animal.

En referencia as la fecha que se conmemora Nieva afirmó “que el día del animal queremos celebrarlo concientizando a los vecinos del No al maltrato y NO al abandono”.

Los puntos a destacar de la iniciativa consisten en crear una Dirección Provincial de Bienestar Animal, y que una vez reformada la ley, establecer severas sanciones administrativas (multas elevadas, tareas comunitarias sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran generarse. La dirección tendría en sus funciones elaborar registros únicos provinciales de organismos que se dediquen a la protección animal, etc. como así también generar un canal de asesoramiento y acompañamiento de las denuncias sobre actos de maltrato y crueldad de animales, habilitando una línea gratuita de denuncias y reclamos anónimos.