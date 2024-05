El Colegio Médico actualizó el valor del arancel mínimo: el paciente deberá disponer de $13 mil por consulta

La crisis en la salud pública se relaciona con lo salarial, la escasez de profesionales y hasta cuestiones insumos, pero del otro lado de la vereda, los pacientes acusan impacto, porque cada vez les cuesta más oneroso acceder a una consulta médica.

Mientras desde OSEP confirmaron a La Unión que este mes no aumentará la orden de consulta, lo que sí se sabe es que el Colegio de Médicos de la Provincia de Catamarca actualizó los aranceles para las consultas o como la institución precisa denominada, el "Arancel Mínimo y Ético". La medida que se da todos los meses para esta fecha está relacionada con las atribuciones establecidas en la ley de creación, Ley 4652/91 y Estatutos complementarios de esta institución médica.

Estos valores, que se modifican de acuerdo con el índice inflacionario correspondiente, para este mes de mayo van a ser los siguientes:

● Consulta médica: $ 13.000 (trece mil pesos)

● Consulta médica especialista: $ 15.600 (quince mil seiscientos pesos)

● Consulta médica en domicilio: $ 19.500 (diecinueve mil quinientos pesos)

Ante esto, un paciente deberá tener en mano cuando asista a la consulta médica, los $13 mil más $3.400 que es el valor de la orden de consulta de la Obra Social de los Empleados Públicos, desde el 27 de marzo. Por lo tanto, se tendrá que disponer de $16.400. Luego le deberá añadir sus medicamentos, lo que suma un combo, que, en la mayoría de los casos, es imposible para los bolsillos catamarqueños.

Por el trabajo profesional

Desde la entidad sostienen esta herramienta no es "arbitraria" y que la misma viene a compensar lo que ellos consideran es una pérdida, ante el avance de la inflación y lo que consideran son salarios que no son dignos. Los 1.500 profesionales colegiados que solicitan este pago siempre insisten en marcar que este cobro lejos está de ser un "plus" o "coseguro" y así mismo lo sostiene el colegio que los nuclea.

"Solo busca abordar el estancamiento en los honorarios médicos, sin ser un cargo adicional", indican siempre desde el Colegio, al tiempo que sostienen que este valor de los $13.000 va en pos de "velar siempre por el trabajo médico digno y justo".