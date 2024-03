El Colegio Médico llevó a $10.350 el valor del "Arancel Mínimo y Ético" por cada consulta

Mientras la crisis en el sector salud está latente, los pacientes, que están en el medio de los reclamos salariales y profesionales, son los que reciben el impacto de estas discusiones. Primero por la calidad o la falta de la atención en determinadas especialidades, tal como el mismo Colegio de Médicos de la Provincia de Catamarca reconoció el jueves pasado o por los aumentos para recibir esa atención.

Ahora, y tras el aumento anunciado en el valor de las órdenes de consulta de OSEP, se conoce que ha hecho lo propio la entidad que nuclea a los médicos, porque estos elevaron nuevamente el costo de lo que ellos dan en llamar el Arancel Mínimo y Ético. Variable que la institución insiste en indicar no guarda relación con el "plus médico".

Según indican, la medida se toma mensualmente y en virtud de las atribuciones establecidas en la ley de creación, Ley 4652/91 y Estatutos complementario del Colegio Médicos. En base a esto, la actualización, que remarcan "deberá cumplirse en todo el territorio de la provincia", tiene los siguientes valores, los que se establecieron de acuerdo con el índice inflacionario:

● Consulta médica: $ 10.350

● Consulta médica especialista: $ 12.400

● Consulta médica domiciliaria: $ 15.500

Tras conocerse esta novedad, uno de los comentarios en la página oficial de esta institución médica, fue contundente: "tengan piedad con los jubilados. Vamos a morir de a poco, ya que no vamos a poder concurrir a nuestros profesionales médicos por nuestra salud porque ni medicamentos podemos adquirir para los tratamientos de nuestra salud. Realmente no entiendo si las obras sociales no cumplen con el pago de sus honorarios. No sé porque derivan a los afiliados sus problemas".

Esta suba, que debe ser tenido en cuenta si una persona accede a una consulta médica, debe tener añadida el nuevo valor de la orden de consulta de al Obra Social de los Empleados Públicos, que desde el 1 de Marzo, pasó de $1.880 a $2594. Por lo tanto, en mano se deben tener $12.944. Luego le deberá sumar sus medicamentos, lo que suma un combo, que en la mayoría de los casos, es imposible para los bolsillos catamarqueños. Y esto, también es parte de la crisis de sanitaria de la provincia.