El Colegio Médico se suma al país y fija en $6.000 el monto de la consulta médica

Médicos de todo el país habían informado hace dos semanas a través de un duro comunicado firmado por unas 30 agrupaciones profesionales adelantando que el monto mínimo “digno” a percibir por cada consulta iba a ser de $6000 y que la diferencia entre lo que les abonan las obras sociales y prepagas por ese servicio debía ser cubierta por el paciente. La determinación llegó luego que por separado varias de estas instituciones acusaran por separado que el impacto de la devolución y la inflación estaba provocando inviable la continuidad de la práctica médica, además del acceso también a insumos que son vitales.

“Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar”, comienza el comunicado emitido en el Día de la Sanidad y marcaban para luego añadir: “Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”. “La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente”, refería el texto.

Ahora y casi diez días después de esa publicación nacional, la medida es comunicada en la provincia. Lo hizo el Colegio Médico de Catamarca, el que nuclea a todos los profesionales locales, quienes desde ahora por cada consulta cobrarán este extra que es denominado “Arancel Mínimo y Ético” y que de alguna manera viene a “legalizar” la práctica del plus. Según la institución esto es posible en virtud a las atribuciones establecidas en su ley de creación, Ley 4652/91 y Estatutos complementarios y que el cobro de este diferencial deberá cumplirse en todo el territorio de la Provincia de Catamarca.

Por lo tanto, de ahora en adelante los valores quedan de la siguiente manera:

Consulta médica: $ 5.000 (cinco mil pesos)

Consulta médica especialista: $ 6.000 (seis mil pesos)

Consulta médica en domicilio: $ 7.500 (siete mil quinientos pesos)

Esto fue Aprobado en Resolución de Consejo Directivo N° 337/23 San Fernando del Valle de Catamarca, 1 de octubre del 2023

Crisis nacional

La medida que comienza a aplicarse desde esta semana y que no va a estar exenta de polémica, tiene el respaldo de lo hecho a nivel país desde hace un par de semanas. Esto porque los médicos nunca dicen que hasta la fecha ellos no habían tenido la posibilidad de establecer cuál era el valor de la consulta ni cuándo recibir el pago. “Si lo que recibimos del sistema (obras sociales, prepagos, sanatorios, entre otros) es menor a este monto, la diferencia será cubierta por el paciente como un bono complementario no reintegrable”, se aclaró y será de esta manera que también se trabajará en Catamarca.

En este contexto se debe añadir que las treinta entidades médicas informaron que el valor de la consulta médica ha descendido drásticamente en los últimos años, ubicándose entre los honorarios más bajos de la región. A esto se le suma una demora de entre dos y seis meses en percibirlos, lo cual torna la situación “insostenible”, debido al “alto nivel inflacionario existente”.

Las más de 30 agrupaciones médicas fueron contundentes: “Hoy, los médicos decimos: ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo. A partir de este momento, el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”.

El dato que no fue confirmado o aclarado a nivel local y que sí quedó establecido a nivel nacional, es que el valor de los $6.000 va a ser ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional.