El conmovedor relato del papá del adolescente electrocutado: Salió a jugar y no volvió más

El padre del adolescente que murió electrocutado tras apoyarse en un poste de luz en Córdoba relató cómo vivió el momento en que se enteró de la muerte de su hijo. Además, reclamó que se encuentre a los responsables del hecho.

“Quiero a mi hijo y no me lo van a dar más”, dijo Vladimir Aranda, y exigió que esto no pase más: “¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer?”.

Aranda quedó viudo hace dos años y criaba solo a sus dos hijos, uno de 12 años, y a Luciano Valentín Aranda, de 14, que falleció al tocar el poste electrificado en una plaza del barrio Alto Alberdi, en Córdoba.

De acuerdo con el relato del padre del joven, Luciano había salido a jugar esa tarde como cualquier otra. “Mi hijo estaba jugando con otro chico y el hermano. Les dije que salieran de la casa a tomar aire. Iban a ir a una bicicletería y después a buscar a un amiguito”, contó el padre del joven fallecido.

Al cabo de un rato, Aranda recibió una llamada. “Me llama mi otro hijo porque yo no lo dejé llevar el celular a Luciano para que no se golpee. Fui a la dirección que me dijo y cuando llego allá me encuentro a mi hijo tirado en un poste de luz, que me dicen los vecinos que intentaron contener. Pero lo que hay que hacer es trabajar, podría haber sido cualquier chico del barrio”, dijo el hombre.

El hombre revivió con sumo dolor el momento en que presenció cómo intentaban reanimar a su hijo: “Vi cuando trabajó el 107, lo vi y ya sabía que no estaba vivo”.

Asimismo, Aranda habló sobre lo que podría haber pasado. En las primeras horas, trascendió una versión que indicaba que los chicos estaban utilizando el poste como un arco de fútbol.

“Ellos estaban en otra punta y mi hijo pasó y no sé cómo pasó. Murió haciendo lo que le gustaba, pero ese no es el tema. Nos cuidamos por el Covid, por esto, por aquello, salió a jugar y no volvió más”, remarcó.

“No sé por qué está esa cosa ahí si no cumple ninguna función. Por qué no hacen lo que tienen que hacer. No me interesa la parte económica, quiero que no vuelvan a morir chicos. No puedo aceptar que no voy a ver más a mi hijo”, dijo el hombre, visiblemente afectado.

La tragedia deja a Aranda solo con su otro hijo. Entre lágrimas, el papá del adolescente muerto contó cómo es su situación familiar: “Yo soy viudo hace dos años y medio y ahora se me va mi hijo. ¿Cómo hago con mi otro hijo? Ya no va a estar más con él y conmigo. Yo estoy solo con los dos desde que la mamá murió”.

El hermano de Luciano vio toda la escena y también recibió una descarga, pero menor. Por el momento, el niño de 12 años será atendido por un gabinete de psicólogos.

“Quiero a mi hijo y no me lo van a dar más. Luciano era muy responsable. Tenía mucho futuro, pasó a tercer año, la nota más baja era un 8. Yo salía a trabajar y él se quedaba con mi otro hijo”, enfatizó Aranda.

Por otro lado, según indicó Carlos Nayi, abogado del padre del joven electrocutado, el intendente Martín Llaryora y el secretario de Gobierno de la Municipalidad se comunicaron para asegurarle que adoptarán todas las medidas para que el responsable reciba la máxima sanción.