El corte sobre Ruta n° 60 es por tiempo indeterminado y reclaman la presencia de Jalil

El reclamo por terrenos fiscales se agudiza en Fiambalá y luego de no haber obtenido respuesta de parte de los funcionarios provinciales, tras la primera protesta de hace diez días, nuevamente los vecinos se manifiestan. Desde este lunes y con promesa de no levantar hasta que el Gobernador de la provincia se haga presente, los pobladores sostienen el corte sobre Ruta n° 60, a la altura del Cementerio en el acceso sur de la ciudad. Los manifestantes solicitan que el Estado provincial les done estos terrenos para esa manera desarrollar emprendimientos turísticos y agroganaderos.

Los vecinos denuncian que desde la Provincia se está favoreciendo la concesión de estas tierras fiscales a grandes empresas extranjeras, puntualmente mencionan que son mineras y que se deja de lado a los nacidos en el departamento. Sorayda Chaile, en diálogo con Radio Valle Viejo, en nombre de quienes asisten al corte de ruta, apuntó contra la intendenta Roxana Paulón, por negarse a brindar una respuesta o acercamiento. “No puede ser así. La arrogancia y la determinación que ellos tienen, además de la incompetencia de los mismos. No sé porque la intendenta no viene y nos da la cara y directamente nos dice que los terrenos los tiene para otros y que nosotros somos unos muertos de hambre y no nos merecemos esto”. Corte y proitesta reiniciada este lunes

Se endurece el corte

En un intento por lograr frenar la demanda, la jefa comunal se reunió en horas de la siesta con los manifestantes, pero el resultado fue negativo, al punto que se determinó no solo continuar con el corte de ruta, sino que remarcaron que el mismo va a ser por tiempo indefinido. Así lo confirmaron a La Unión, y con esta postura, el conflicto ingresa es una instancia en la que solo el primer mandatario de la provincia podría revertir la decisión.

La protesta, que se inició el lunes, en cercanías del Paso de San Francisco, va a chocar con la reapertura del Paso Internacional, que está previsto justamente para este miércoles. Esto por cuanto los vecinos justamente están apostados a la vera de la ruta que lleva al cruce que conecta a nuestra provincia con el vecino país de Chile.

Cabe recordar que son centenares los vecinos que tomaron terrenos fiscales y se mantienen firmes con las demarcaciones que realizaron.