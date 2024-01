El desgarrador relato del papá de Fernando Báez Sosa por el crimen de Tomás Tello: "No soporté ver los videos"

A cuatro años del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, habló su padre, Silvino Báez, y contó cómo es su vida con la ausencia de su hijo. Además, se expresó ante el crimen de Tomás Tello, el chico de 18 años que fue atacado en una playa de Santa Teresita.

“Estamos luchando, esperando a la Justicia para que revea todo esto. Estamos bien, tenemos salud pero tampoco vivimos como queríamos vivir”, expresó en una entrevista con Radio Mitre.

“Necesitamos un poco de paz”, comentó mientras pidió rapidez en el juicio que busca condenar a los acusados. “Tener que esperar cuatro años a que se resuelva todo esto, que cambie y que se haga justicia por mi hijo es una eternidad”, agregó.

Por otra parte, dio detalles de cómo es su día a día junto a Graciela Sosa, su esposa y mamá de Fernando: “Ella está yendo a terapia y a un psiquiatra. Le está haciendo muy bien, aunque el proceso pasa por dentro”, explicó.

Sin embargo, comentó que cuando se habla de su hijo, aún es un proceso que no lograron superar. “Nos cambió la vida para siempre. Tratamos de acostumbrarnos a eso, pero es difícil”, sostuvo. “Es duro estar en casa, aunque él siempre está muy presente”.

Además, reveló que su mujer mantiene la habitación del joven tal cual la dejó antes de irse de vacaciones en aquel verano. “Le hace la cama, le cambia las sábanas y le acomoda la ropa”, contó. “Si a ella le hace bien eso, está bien”.

Con respecto a los responsables del asesinato de Fernando, Silvino respondió: “Trato de no pensar mucho en eso. Lo que le hicieron a mi hijo no se lo perdono a nadie. Quiero una condena ejemplar. El que lo hace, lo debe pagar. Mi hijo no vuelve más. Lo que estamos pasando con mi mujer no es vida”.

“Quiero la misma pena que tuvo mi hijo, pero acá no pasa eso. No está en mis manos, está en manos de la Justicia”, sentenció.

En cuanto al crimen de Tomás Tello, el joven que fue asesinado por una patota en Santa Teresita, Báez expresó que “le dolió en el alma” y que “no podía soportar ver los videos” del caso. “Hay mucha maldad y falta de educación”, afirmó cuando se le preguntó por qué piensa que ocurren estos crímenes.

Finalmente, Silvino Báez confesó que le cuesta ir al cementerio y que “sus momentos con él” son muy diferentes: “Yo veo a mi hijo en otros lugares, en un joven que pasa por en frente del edificio, en los que van a estudiar corriendo, en esas personas veo a Fernando”.

(Fuente: TN)