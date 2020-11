El dibujo que se convirtió en un símbolo tras el caso de Abigail y su papá a los que les prohibieron entrar a Santiago del Estero

La historia de Diego Jiménez y su hija Abigail, una nena de solo 12 años enferma de cáncer, a quienes un policía les prohibió ingresar a Santiago del Estero, su provincia natal, porque no contaban con la documentación necesaria que acreditaba por qué habían viajado, generó una gran conmoción. La viralización del momento en que el hombre, desesperado, tomó en sus brazos a la nena para cruzar la frontera con Tucumán repercutió en todo el país hasta el punto en que un dibujante plasmó en una ilustración el momento justo en que el padre trataba de ingresar a la provincia mientras cargaba a la nena. El impacto se multiplicó y la imagen ya se convirtió en un símbolo.

Tanto fue así que el propio ex presidente Mauricio Macri usó su cuenta de Twitter para publicar el dibujo y dar cuenta de esta manera del drama que sufrieron Diego y Abigail, así como los miles que todavía no pudieron volver a sus casas producto de las estrictas restricciones que rigen en varios puntos del país, producto de la pandemia del coronavirus. Macri no fue el único. Fueron miles los usuarios de la red social que replicaron la ilustración, cuyo autor se hace llamar “@Maldita comadreja” y quien puso a disposición del que quiera el uso de la imagen.

Todo ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando Diego y Carmen, los padres de Abigail, pretendían volver de Tucumán hasta la localidad de Termas de Río Hondo, de donde la familia es oriunda. Viajaron desde el Hospital de Niños tucumano para que su hija de 12 años, paciente oncológica desde los 7, pudiera realizarse su tratamiento. De regreso, los retuvieron dos horas en la frontera bajo el impacto del duro sol santiagueño y entre las moscas. Fue en medio de la desesperación que Diego tomó en sus brazos a la nena, caminó unos 70 metros y cruzó la frontera. Después se sentó en un banco a esperar a que alguna autoridad diera luz verde para que pasaran.

Mauricio Macri se hizo eco de la repercusión del caso

La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos (que llora sin parar) frente a un efectivo del puesto de control limítrofe. “Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. El uniformado lo mira y, detrás del tapabocas, le pide que “se calme”. “La va a empeorar, señor, por favor”, le dice. “Me voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando”, responde el hombre.

Cuando salieron de Santiago de Estero, los dejaron pasar sin problema. Cuando quisieron volver, en cambio, les impidieron ingresar a su provincia. “Le pedía que queríamos pasar porque ya hacía bastante calor, encima los bichos.... Pero el policía decía que esperaba orden de Santiago para que pudiéramos pasar. Fue muy feo lo que vivimos con mi hija y cómo está ella ahora. Se asustó muy mucho con el tema de los bichos y tenía miedo de que se le infectaran las piernas”, dijo la mujer a un medio local.

De acuerdo con el relato que hicieron sus papás, tiene un tumor en la pierna izquierda con el que lucha desde hace cinco años. En 2016, la nena fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída. “A partir de ese momento tuvo que hacer quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020”, dijeron los papás.

La explicación que recibieron fue que, para ingresar en auto a la provincia, necesitaban una autorización previa del Comité de Emergencia (COE) de Santiago del Estero. Diego, el padre de la niña, dijo que aunque tenía la autorización del Intendente, le argumentaron que no tenía el permiso de emergencia. “No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija”, lamentó el hombre. Cuando llegó la autorización del COE, explicaron, un familiar los fue a recoger a la ruta y los alcanzó hasta su domicilio.

Infobae dialogó con el intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, quien relató algunos detalles de lo que pasó. Para empezar, el jefe municipal admitió que fue un error la actitud del oficial que le prohibió la entrada a Diego y su familia. “Se concatenaron varias cosas. El oficial que no tenía conocimiento del tema, los nervios de ambos y obviamente la documentación que no tenía. Es un hecho muy triste que esperamos que no se repita”, lamentó. Según dijo, Diego es empleado contratado y el caso de su hija lo conocen todos en la localidad santiagueña. “Es un caso muy conmovedor por la lucha de Abigail durante todos estos años. Es de una entereza que sorprende”, dijo.

Mukdise aclaró que no es la primera vez que Abigail y sus padres viajan hasta Tucumán. “Lo hicieron siempre y nunca hubo problema. Solo que esta vez había un efectivo que no sabía quién era. En todo caso, cuando los papás se comunicaron con nosotros, un funcionario que los conoce fue hasta el puesto de control y los fue a buscar. La nena lo conoce, quiso viajar en el auto con él y no con la camioneta utilitaria en la que venían desde Tucumán. Le dije a Diego que cuando ocurra algo así, se comunique inmediatamente con nosotros. Si hubiera hecho eso, no pasaba nada. Pero es entendible la desesperación que sintió al ver a su nena enferma y que no los hayan dejado entrar”, indicó el intendente. Finalmente, después de casi dos horas, el impedimento cesó y pudieron volver a su casa.

A pesar de lo que vivieron, la familia Jiménez pide que no dejen sin trabajo al policía que les impidió el ingreso a Santiago del Estero. “No queremos que nadie más atraviese algo así”, sostuvieron. Carmen, en diálogo con TN, dijo esta mañana que la situación vivida empeoró el estado de salud de su hija y la sumió en un estado de nervios. “Se despierta y dice 'mamá, las moscas'. Dice que el policía ese malo por qué no la dejó pasar”, describió la mujer. “Lo que vivimos fue una pesadilla”, calificó la mujer.

Desde su cuenta de Twitter, la presidenta del PRO Patricia Bullrich compartió el video donde se ve a Diego cargando a su hija y escribió: “Le pido a nuestros dirigentes de Santiago del Estero que se pongan al servicio de esta familia”. Luego se dirigió directamente al gobernador de dicha provincia, Gerardo Zamora. “Hay que estar muy mal para impedirle el paso a una nena que tiene un tratamiento oncológico. Levante las restricciones, no pueden tratar a la gente como animales”, apuntó la ex ministra de Seguridad.

En esa línea, el ex embajador argentino en China, Diego Guelar, “la foto del año... resume Covid19, insolidaridad y fracaso...pero tambien amor filial y resistencia al autoritarismo irracional....Viva la Patria!!!”. En tanto, la ex asesora de Bullrich, Florencia Arietto, sostuvo que “el intendente de Termas llamó al papá de Abigail para decirle que no salga en los medios porque no quiere que le peguen al Gobernador. Más bajo no se puede caer”. (Fuente Infobae)