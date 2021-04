El director del Mabran alertó por los casos graves de pacientes de 21 años

El director del Hospital Monovalente "Carlos G. Malbran", Dr. Daniel Godoy, volvió a plantear el grave cuadro que atraviesa la situación epidemiológica de la provincia, y puntualizó que los casos más graves con los que están tratando en el nosocomio y primera línea contra el Covid, es el de jóvenes.

Mediante video en la página oficial del Ministerio de Salud, que rápidamente se viralizó, el facultativo marcó los detalles de los internados a los fines de poner nuevamente la advertencia sobre el aumento de casos y lo que podría suceder si los positivos se dispararan en la provincia. En este sentido Godoy dijo "cada vez estamos teniendo gente más joven. Hoy por hoy el hospital cuenta con pacientes extremadamente graves de 21 años de edad y con una prevalencia que ha subido casi un 40% de pacientes internados cuyo grupo etario oscila entre los 20 y 45 años de edad".

A este preocupante cuadro se agrega, según lo referido por el responsable del Monovalente, que los ingresos se están efectuando tardíamente y esto significa que el paciente declara su enfermedad luego de haber cursado entre el 8 y 10 día de evolución de la misma.

En función de esta situación, el médico pidió a la comunidad dos cosas. Primero, que no se minimicen los síntomas y que ante la menor duda, se consulte al médico de cabecera o al centro sanitario más cercano. Y lo segundo "es que no se automediquen. No tomen antibióticos sólo por tomarlos porque esta es una enfermedad viral y este medicamento no hace absolutamente nada. Al contrario, empeora la evolución de los pacientes".

En el final, sentenció "les imploramos que nos ayuden a poder ayudarlos a ustedes. Cuidense".