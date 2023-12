El Dr. Hugo Ramírez apuntó contra EC Sapem y el ENRE: "La tarifa que pagamos es ilegal"

Así se expresó el Dr. Hugo Ramírez, abogado de usuarios, al ser consultado por la prensa local este martes tras la audiencia pública por la actualización del VAD.

El letrado sostuvo que la tarifa que pagan los usuarios es "ilegal" puesto que uno de los componentes de la fórmula por la que se calcula el aumento es el dólar.

"Sigo sosteniendo lo mismo que hace dos años. Es ilegal la tarifa que nos hace pagar el ENRE. Es ilegal porque el componente de actualización, uno de los términos del polinomio, de la fórmula que se adecua a los precios, es el dólar. Cuestión que no podría aplicarlo porque hay una ley de orden público nacional que, antes de que naciera la empresa Ec Sapem ya existía y no podría estar esa formula de la que manera que está en el contrato." sostuvo.

En este sentido, cuestionó: "Si tenemos en cuenta que el contrato fue escondido, no fue publicado en el Boletín oficial, de ninguna manera se conoce la integridad del contrato y los sub anexos donde están el cuadro tarifario y su actualización, eso nunca fue publicado y me llamó la atención y por eso me involucré. Estudié y me doy con que tenía un componente ilegal porque había una ley de orden público nacional que impedía que se actualicen los servicios públicos con cláusula en dólar."

En este sentido, destacó que Catamarca es una de las pocas provincias que utiliza el dólar para calcular el valor del VAD, hecho que manifestó durante la audiencia.

"Lamentablemente la empresa es la única beneficiaria, porque tiene protección del Gobierno y del ENRE, y aplica a sus usuarios, sus clientes, una actualización en dólares." apuntó.

Por otro lado, Ramírez señaló su preocupación que en la audiencia no hayan participado otros grupos de usuarios para poder defender sus intereses en este tipo de audiencias.