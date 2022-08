El ENRE se reunió con la Unión Comercial y la Federación Económica

En el marco de la segmentación de tarifas anunciada por el Gobierno Nacional, el Directorio del Ente Regulador de Catamarca (ENRE) recibió a integrantes de la Unión Comercial y de la Federación Económica de Catamarca, con quienes analizó la política de reasignación de subsidios aplicada por la Secretaría de Energía de la Nación.

Durante el encuentro, se plantearon las inquietudes respecto de la nueva política nacional en materia de tarifas de energía eléctrica y de gas, al tiempo que se estableció un canal de comunicación permanente que permita dar respuesta a las necesidades de las entidades.

En este sentido, el Ente Regulador puso a disposición todas las áreas necesarias con el propósito de que el personal técnico especializado del organismo brinde el asesoramiento requerido no sólo en lo relacionado a tarifas, sino a los servicios en general.

En representación de la Unión Comercial participaron de la reunión Sebastián Luna y Gabriela Calamera; y Bibiana Marabini por parte de Federación Económica de Catamarca.

La preocupación

En el centro de los planteos que se dialogaron, figuraron los que el presidente de la Unión Comercial de Catamarca, ya expresó en cuanto al impacto que la disminución de los subsidios tendrá en la actividad económica. El recorte de subsidio para los comercios será progresivo y comenzará con un 20% en septiembre, 40% en noviembre, 40% en diciembre para que en enero se pague la tarifa plena.

Luna Guzmán ya había comentado que los comercios superarán rápidamente los 400 kw/h por mes, que sería el límite para conservar subsidios, por cuanto en la época de calor hay elevado consumo por el uso de aire acondicionado. Es ahí donde las expectativas están puestas en que se planteen tarifas que contemplen las particularidades de la región. "Desde CAME y todas las entidades se está planteando esto porque se sabe que el norte tiene una condición que no la tiene el centro y que no la tiene el sur. Todos tenemos distintas realidades. Se vienen épocas muy difíciles, porque más allá de esto de los subsidios vamos a tener que sumar seguramente un bono a los empleados de comercio", declaró.