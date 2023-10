El fuego está incontrolable: no se permite el acceso por Ruta n° 4 a la villa veraniega

Las condiciones climáticas no ayudan y ya se había advertido al respecto. Por eso, el incendio iniciado este domingo a la vera del Kilómetro 26 de la Ruta Provincial N°4, camino a El Rodeo, se mantiene activo y varias fuerzas trabajan para poder controlarlo, lo que hasta pasadas las 17 hs, no se había logrado. En el lugar se intentaba que las llamas no crucen la ruta, y en esto se encuentran asistiendo Bomberos Voluntarios de El Rodeo, Bomberos Voluntarios de Capital, empleados municipales rodeínos, Defensa Civil, Policía de la Provincia y la Brigada de Incendios Forestales.

Este organismo alertó que en el lugar son diez los focos ígneos que están activos y que, para poder controlarlos, desde temprana hora estuvo colaborando el avión hidrante, aguardándose que el clima, en relación al fuerte viento, permita la continuidad del trabajo de esta aeronave como también del helicóptero. Pero este factor, que el SMN había anunciado que iba a soplar con intensidad durante todo el día, además de regir Alerta Amarilla, dificulta aún mas el control de las llamas. Es por eso que desde la Policía de la provincia se tomó la decisión de no permitir el ascenso a la villa veraniega y ya está cortado el tránsito en el puesto caminero de Las Rejas. Esto por el avance del foco ígneo en el sector de El Tala.

En función de esto, una de las tres cuadrillas de la Brigada que están afectadas a este operativo, siguen trabajando y se están enfocadas en uno de los flancos del sector Este, para que el fuego pueda ser controlado y no siga avanzando sobre la Ruta n° 4. Mientras la cabeza del incendio sigue ascendiendo el cordón montañoso, y según lo informado por el organismo provincial, el fuego ya se encuentra a más de 2160 msnm y está incontrolable.



Clima de la semana

La jornada del martes, de momento el organismo nacional marca 26° de máxima, pero sigue anunciando la presencia del viento. En este caso será del sur y con ráfagas que van a llegar a los 59 km/h.

El miércoles habrá un descanso, pero regresará con fuerza durante el jueves y viernes, con ráfagas que llegarán en esta ocasión a los 50 km/h.