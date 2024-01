El gesto de un catamarqueño anónimo que salvó el auto de un desconocido

En medio de la adversidad, en un contexto socioeconómico complejo, los pequeños gestos de solidaridad y empatía con el otro siguen apareciendo y conmueven. Así es el caso que compartió uno de sus protagonistas en redes sociales que se volvió viral en poco tiempo.

Facundo Palacio divulgó la buena acción de un anónimo que tuvo un gesto, pequeño pero significativo anoche, cuando la tormenta azotó la Capital catamarqueña.

Como es ya común, lamentablemente, al momento que comienzan las precipitaciones, varias calles y avenidas del centro de la ciudad se convierten en “ríos”, creando correntadas. En ese contexto, Facundo compartió que gracias a un anónimo, su auto fue salvado de ser arrastrado por el agua.

Como relató en Facebook, Facundo estacionó su auto fuera de su casa como solía hacer en avenida Belgrano, entre Ayacucho y Caseros, sin prever la intensidad de la tormenta que se avecinaba.

"Anoche 2 de Enero, en Av Belgrano entre Ayacucho y Caseros, estacioné mi auto para entrar a mi casa como siempre suelo hacer. Generalmente, esa avenida se colapsa cuando llueve y termina siendo un río; en más de una ocasión tuve que salir a mover el auto por precaución, pero anoche realmente no estaba en condiciones de salir y me confié de que mi auto iba a estar bien", compartió Facundo.

Cuando la tormenta se precipitó, las calles se transformaron en ríos y el auto de Facundo fue arrastrado un par de metros. Sin embargo, para su fortuna, un anónimo valiente, en medio del agua, rescató el rodado y lo aseguró de forma estratégica en la boca de la calle Ayacucho con dos piedras contra las ruedas para que el agua no lo siguiera arrastrando.

El pequeño gesto conmovió a Facundo que de inmediato, cuando salió y se encontró con el panorama, compartió en redes sociales para agradecer al ocasional valiente que tuvo empatía.