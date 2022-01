El Gobierno evalúa reducir el aislamiento de los que tienen las tres dosis de la vacuna

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que el Gobierno evalúa achicar los días de aislamiento para contactos estrechos de casos de coronavirus. Esta medida ya se aplicó para el personal de salud.

“Sabemos que esta variante (por Ómicron) por un contacto muy corto puede transmitirse igual y la realidad es que si la enfermedad tan leve como la estamos viendo, una medida sanitaria de aislamiento por ahí no tiene tanto sentido para disminuir las internaciones y las muertes”, dijo la funcionaria nacional.

Asimismo, resaltó que la medida de que el “personal de salud, que sea contacto estrecho con los refuerzos, pueda con el equipo de protección personal asegurar la prestación del servicio” podría extenderse a otros trabajadores estratégicos. Al tiempo que adelantó que esta decisión “puede ampliarse más todavía”.

“Es una posibilidad, esta semana lo vamos a ir discutiendo. Esto se está evaluando semana a semana y es posible que los cambios tengan que ser más frecuentes que las olas anteriores”, agregó Vizzotti en declaraciones a C5N.

Carla Vizzotti explicó el comportamiento de Ómicron en la Argentina

Además, la ministra de Salud que destacó que “Ómicron tiene una dinámica totalmente diferente a las olas anteriores”. “Es mucho más transmisible, puede infectar incluso a las personas vacunadas, pero eso no traduce en un aumento de las hospitalizaciones y muertes”, explicó la funcionaria nacional sobre la mutación que se caracterizó en Sudáfrica.

“Lo que ya hicimos fue disminuir el aislamiento, porque es seguro y porque el vacunado tiene menos posibilidades de enfermarse, no cero pero menos, y transmite el virus por menos tiempo”, afirmó la ministra. Por lo cual señaló que “una medida sanitaria de aislamiento por ahí no tiene tanto sentido para disminuir las internaciones y las muertes”.

Carla Vizzotti desestimó el cierre de fronteras ante Ómicron

En otro tramo, Vizzotti descartó el cierre de fronteras y aseguró que “Ómicron es imposible de contener, por su transmisibilidad y por su corta incubación”. “Ingresó muchísimo más rápido y se diseminó muchísimo más rápido que Delta”, afirmó.

“Ya tenemos circulación casi predominante de Ómicron en los lugares donde aumentaron los contagios exponencialmente. Cerrar fronteras no tiene sentido y no está previsto, ya la tenemos y está circulando. No se hace porque no tiene indicación y no genera beneficios”, dijo Vizzotti.

Al tiempo que aseguró “si hubiéramos tenido esta cantidad de casos en la anterior ola, nuestro sistema de salud ya estaría desbordado”.