El incendio en el Cerro Ancasti ya superó mil hectáreas

El jefe de la Brigada Contra Incendios Forestales, Cristián Velárdez dio cuenta sobre la difícil tarea que se lleva a cabo para combatir el incendio de gran magnitud que se desató en Ancasti y señaló que el viento zonda entorpece el trabajo.

"Venimos complicados. La situación continúa todavía sin poder controlar este incendio. Ya se propagó del lugar donde ayer habíamos controlado y se reinició hacia el sur. Ha pasado por un puesto perteneciente a una familia. Hemos estado trabajando con personal de la Brigada y bomberos de la Policía de la Provincia y Defensa Civil", indicó.

"Ahora lo que tenemos que hacer es una guardia de cenizas y esperar que esto no salga hasta la Ruta N°2 porque hacia esa dirección se estaba propagando. Una de las dificultades que hemos tenido es que el viento zonda ha traído un aire seco donde la húmedad que ha tenido esa zona ha bajado casi a un 10% y eso ha ayudado que toda la vegetación esté disponoble para que siga propagándose", manifestó Velárdez.

"Hemos podido acudir todo lo que es el puesto para que no haya pérdidas en viviendas y los dueños no corran riesgos. Por el momento ya está tranquilo. Ahora vamos a seguir trabajando en la noche para tratar de que esto no salga a la ruta. Durante la tarde no hemos podido operar con los aviones a raíz de la fuerte ráfaga de viento que teníamos en la zona".

El fuego consumió más de mil hectáreas

"Tenemos por imágenes satélitales como se va implementando los focos a medida que va avanzando el fuego y ya hemos superado las mil hectáreas. Hoy estamos casi las mil cuatrocientas y continúa el incendio sin poderlo controlar", relató.