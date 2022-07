El incendio forestal de cerro Ancasti quemó 2000 hectáreas y decenas de animales

Los siniestros que se desataron en la tarde de este sábado, alentados por el fuerte viento zonda, están generando grandes pérdidas forestales, materiales y de animales. Los focos, según la Brigada de Incendios Forestales, hasta ayer eran seis pero el reporte de este mediodía ahora marca que sólo están activos cuatro.

Por el avance de las llamas, las autoridades gubernamentales informaron esta mañana que la Cuesta de El Portezuelo iba a permanecer cerrada, esto mientras bomberos y brigadista combaten los frentes incansablemente. La medida preventiva corresponde al tramo desde la cumbre hasta la zona de Ancasti. Entre tanto, confirmaron que son cuatro los incendios activos y que los mismos son de “mediana y grandes dimensiones”. Desde Incendio forestales marcaron que los mismos se activaron por el viento zonda que llego al Valle Central, “fenómeno que desde la creación de la Brigada, no tenemos precedentes que haya llegado con tanta intensidad”.

La vista del incendio de esta madrugada desde el Valle Central

Luego en cuanto al clima, que sigue siendo determinante para el combate de las llamas apuntaron que “en estos momentos tenemos el ingreso de una masa de aire fría que a pesar del cambio en la dirección del viento hará que corte el viento zonda y traerá en primer lugar mayor humedad. Es por eso que descenderá levemente la temperatura y en las próximas horas mayor nubosidad, condiciones que ayudaran al combate del incendio en todo el valle central”.

Respecto a si se podrá o no usar los aviones hidrantes, desde el organismo marcaron que “por el momento se dificulta ya que las condiciones del tiempo anteriormente mencionadas impiden su operatividad”. En cuanto al impacto en el medio ambiente, el incendio de mayor magnitud, que es el de la Cumbre de Ancasti, ya se consumió mas de 2000 hectáreas en pocas horas" . Allí para combatir el fuego se encuentran trabajando Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, San Fernando del Valle de Catamarca, Fray Mamerto Esquiú y El Alto, Policía de la provincia y además colaboran municipales de El Alto, lugareños y empleados de los campos cercanos.

El drama de los animales

No solo hectáreas de pastizales se han llevado las llamas. Un dramático relato de Franco Leguizamón el parapentista que estuvo colaborando, indica que también se vieron afectados decenas de animales. “Fue una noche del terror para los que amamos nuestro nido. No se dan una idea lo que es ver a animales quemarse vivos. Se dejaban tocar hasta las víboras de como estaban. Había animales que murieron encerrados en corrales. Se logró evacuar el puesto caminero y las viviendas. Fue arriesgar el cuero a más no poder” , detalló con dolor.

Luego añadió: “todo es tristísimo. El fuego avanza al despegue y todo el paisaje hermoso va quedando negro”.

Los otros siniestros

En sierra Gracian se está monitoreando con brigadistas y Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiú, ya que el incendio ya está descendiendo por ladera. En cuanto al incendio que está en La Aguada, al norte de la ciudad, este se encuentra en un sector que no fue afectado por el incendio del año pasado. Así que en su mayoría no tiene mucho combustible por consumir.

Clima

“En el dia de hoy el viento intenso comenzará a disminuir durante la mañana y hacia el mediodía con el ingreso de un frente frío. De esta forma se producirá un cambio en la dirección hacia el sector sur con aumento en su intensidad a 25 – 35 km/ hs con fuertes ráfagas. La temperatura y la humedad relativa pueden diferir de los pronosticados durante la mañana. A su vez pueden predominar efectos locales en el comportamiento del viento y dependiendo del comportamiento del fuego. En cuanto a la nubosidad, se mantendrá algo nublado, con un aumento de nubosidad hacia la noche. Con respecto a las precipitaciones sera baja la probabilidad de lluvias aisladas esta noche", informaron.

Para mañana lunes se esperan temperaturas mínimas de 4° C y máxima de 14°C. La humedad máxima será en horas tempranas de la mañana en un 55 %. Los vientos serán del sector Sur entre 20-30 km/hs, que irán aumentando durante a partir d media mañana o mediodía a 30- 40 km/hs con ráfagas superiores en aumento en su intensidad.