El ISAC movilizado: los estudiantes denuncian que "la situación está peor"

La lista de reclamos de los estudiantes y docentes del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) es larga y es la misma que se maneja desde hace años. Cansados de no recibir respuesta, este jueves nuevamente activaron una protesta, la que tiene como objetivo pedir al Ministerio de Educación que genere respuesta.

Los alumnos piden por la falta de cobertura en espacios curriculares, demoras en el pago de salarios a docentes, la precariedad de los espacios físicos de la institución, la necesidad de mejoras en el mantenimiento del edificio, y hasta por la fumigación adecuada. Los reclamos persisten y en este caso, los protagonistas marcharon hasta Educación Superior, en un nuevo intento por lograr soluciones a una situación, que es calificada como “peor”. La concentración inició en las puertas del ISAC, y desde allí en un nutrido grupo caminaron hasta el CAPE.

“Lo que nos preocupa, en definitiva, es que los problemas están empeorando, porque los problemas que tenemos en el edificio son graves. Se nos cae el cielorraso, eso pone en peligro la vida de las personas. Y ahora, que se viene el invierno, faltan vidrios en las ventanas. Acá lo que pasa es que se muestra una fachada bonita, pero por dentro, el edificio se cae a pedazos y es evidente la falta de inversión”, así planteó el cuadro de situación Pablo Buron, estudiante del Profesorado de Música a La Unión.

Añadió luego que tras el último reclamo la situación no ha variado. “Nada a cambiado en cuanto a las mejoras del edificio y el llamado a cobertura de horas de los profesores. Ellos, de forma solidaria viniendo cubriéndolas, pero no es lo que se debe. Y todo se está solucionando de esa manera. Nada es a largo plazo, sino que es un parche y seguir pateando esto para más adelante”, puntualizó.

Los afectados por esto son estudiantes de todas las carreras que se dictan en el Instituto Superior, los que suman un total de 1.500 y que “son los futuros profesores de toda la sociedad catamarqueña”, sentenció el alumno. En cuanto a la respuesta o falta de ella de las autoridades educativas, Buron consideró “ellos nos dicen que todo lo que pedimos se va a solucionar, pero la realidad es que no pasa nada. Desde la última vez, vinieron tomaron nota de todo lo que faltaba y todo quedó igual”.

La protesta, se concentró en el organismo educativo y se adelantó que en caso de que no lo reciban o que lo que se les diga, sea insatisfactorio, adelantaron que las manifestaciones van a continuar. “En realidad no sabemos por qué no se puede avanzar en la resolución de estas problemáticas, cuando vemos que es importantísimo para la educación pública, que, de seguir así, se va deteriorando. Después de la pandemia, esto se deterioró cada vez más”, sentenció Buron.