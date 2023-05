El Juzgado de Familia N°1 otorgó la adopción plena a una madre "Monoparental" de tres hermanos

El Juzgado de Familia N°1 culminó con el proceso de adopción de tres hermanos y se estableció que la sentencia sea escrita en un lenguaje claro, mientras que la referente del Juzgado escribió una carta “personal” a dos de las hermanitas que hoy pueden entender su situación.

Esta decisión se tomó valorando el bienestar de E. B. y E. tanto en su aspectos psicológicos, emocionales, vínculos afectivos y constancias trabajadas en el proceso de adoptabilidad.

En este proceso cobra relevancia la preservación de los vínculos fraternos de los tres hermanos, quienes continuarán en la misma familia adoptiva (art. 595 inc. d del C.C.yC.N.), con su mamá M., quien se ha encontrado predispuesta para acoger y maternar a los niños, desde la audiencia inicial a partir de la remisión de lista de adoptantes por el Registro de Adoptantes hasta la actualidad, demostrando una gran capacidad para desenvolverse en las tareas cotidianas que conllevan el cuidado de niños pequeños, según expresa el fallo.

Teniendo en cuenta las directivas que surgen de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley 26.061, cuyo eje fundamental es el "interés superior de niño", se consideró conveniente otorgar la adopción plena de E., B y E. a su mamá para integrar una familia “Monoparental”.

Durante mucho tiempo, la familia nuclear (padre, madre e hijos) se consideró el modelo tradicional de familia. Sin embargo, los cambios socio culturales que se han gestado a lo largo del tiempo han reconfigurado esta estructura, a varios tipos de familias con características propias y el Juzgado hoy trabaja brindando las mismas posibilidades a todos los tipos de familia. También se destaca que desde los 3 Juzgados trabajan en sentencias con lenguaje claro y de fácil comprensión para toda la familia pero haciendo hincapié en informar a los protagonistas que son los niños, niñas y adolescentes a través de cartas o mensajes para cada edad.

UNA CARTA MUY ESPECIAL

"Hola chicas! Soy Erica, hace un tiempo conversamos en el Juzgado, me encantó conocerlas! Quería contarles que a partir de ahora se van a llamar “E.L.M" y “E. G. M.”, es una noticia muy importante y la quería compartir con ustedes, porque así las llamarán en la escuela, en danzas y en cada lugar del mundo. A partir de ahora, su mamá y el tío seguirán siendo familia de ustedes también, pero no solamente por el cariño que los une, sino también porque así se ha dicho en un papel muy importante que se llama "Sentencia" y que se hace después de la presentación de muchos otros papeles y de haberlas escuchado a ustedes y a su mamá M., me han convencido de que esa decisión es lo mejor para ustedes. Son una hermosa familia y deseo que siempre sean muy felices y conserven esos lazos hermosos de amor que los unen. Muchos cariños