El Kun Agüero defendió de los comentarios a Javier Milei, "¿Querían que..."

Durante un stream, el Kun Agüero, realizo una serie de comentarios al respecto de Javier Milei debido a las criticas que se ven por redes sociales tras el viaje que realizo a Los Estados Unidos, para el cual utilizo un avión privado y uno de linea comercial.

“Solo hablan de un avión privado, pero, escúchame, si todavía no es presidente, ¿como paga un avión privado?, alguien obviamente me imagino que lo pago, y se fue, pero digo yo, ¿Que quieren que el Presidente se vaya caminando a Estados Unidos, se tome un colectivo, o en moto como el Che Guevara? Las boludeses que escucho yo te juro no entiendo nada”

Esas fueron las palabras que uso el ídolo del fútbol al leer las criticas hacia el referente de La Libertad Avanza.