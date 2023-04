El líder de la compañía Águilas Negras dijo que iniciarán acciones legales por difamación: "Que te traten de nazi es desagradable"

El líder de la compañía Águilas Negras salió a desmentir las acusaciones que se dieron en distintos medios y que tuvo repercusión nacional. “Que te traten de nazi es desagradable”, apuntó Omar Chrystuik en diálogo con la prensa local en la Plaza 25 de Mayo.

En este sentido, Chrystuik manifestó que iniciarán acciones legales por difamación contra los medios C5N y Página12. Ambos medios nacionales señalaron a la compañía como grupo paramilitar y les acusaron de utilizar simbología del nazismo.

“Que te tomen así, de delincuente, paramilitar, o narco, es muy grave. Vamos con el tema legal” comentó Chrystuik y explicó que las imágenes que se viralizaron son del año 2019 y estarían sacadas de contexto.

“Ellos tomaron de ejemplo un video de une entrenamiento nuestro del 2019, cuando hacíamos paintball.” explicó al respecto Chrystuik señalando que las imágenes corresponden a cuando el grupo, que constaba de 8 personas, realizaba prácticas del juego paintball y que las mismas eran notificadas tanto a comisarías de la zona como a vecinos para no generar malinterpretaciones ante las “armas” utilizadas en esa clase de juegos. En este sentido, señaló que tras la pandemia no pudieron continuar con ello debido al costo de los equipos y que era un deporte caro.

“En el 2020 donde se da la posibilidad del primer evento, Código Morse, deportivo, entre las aperturas de la pandemia. Y ahí se da un tinte más solidario. Empezamos a trabajar en base a la aptitud física de cada uno” señaló.

“Han tomado de mi Facebook solamente lo que les convenía, y no realmente las cosas que en teoría de lo que hacemos con nuestra vocación” apuntó y remarcó que el grupo se dedica a realizar actividades de voluntariado.

La polémica se desarrolló luego del desfile del 2 de abril donde participaron del homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas. A partir de entonces, Página12 y C5N se hicieron eco, y apuntaron la existencia de un grupo paramilitar en Catamarca en El Rodeo. El hecho también fue apuntado por la diputada del Frente de Todos Adriana Díaz quien pidió un informe ante la sospecha, sobre sus "actividades permitidas o autorizadas e integrantes de la misma",

En relación a esta polémica, el referente de la compañía desmintió que las actividades del grupo, que sería una ONG en trámite, esté relacionado con las prácticas de las cuales se le acusaron, y señaló que el águila negra utilizada como símbolo es en referencia a una cuestión bíblica y no como en referencia a la simbología del nazismo.

Por último, apuntó que tras el pedido de informe de Adriana Díaz, y los comentarios del ministro Juan Cruz Miranda. “Si me extraña que todos tienen mi teléfono, pero no me llamó nadie. Que me consulten, que me digan, y no mediatizar esto porque me parece una payasada. Hay realmente temas mucho más importantes y graves que habría que dedicarles más tiempo” señaló.