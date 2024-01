El motivo por el que tu internet está lento y cómo solucionarlo

Internet es, desde hace varios años, una herramienta indispensable para la vida cotidiana. Nos permite comunicarnos, trabajar, estudiar, entretenernos y hacer casi cualquier tarea digital desde una computadora, tablet o smartphone. Por eso, cuando nuestra conexión es lenta, puede ser una verdadera molestia.

En el actual contexto pospandémico, donde mucha gente mantuvo una modalidad de trabajo desde casa, tener una velocidad de tu red adecuada es vital. Ya sea por wi-fi o por cable, la estabilidad de la conexión puede afectar desde tu productividad laboral hasta el disfrute de un simple streaming nocturno.

Si sufrís por una internet lenta, no te preocupes. Hay muchas razones por las que tu conexión puede no ser tan rápida como lo esperás y, en la mayoría de los casos, hay soluciones que podés implementar para mejorarla.

Las razones más comunes por los que tu internet está lenta

Problemas con el router/módem

La principal razón por la que tu internet es lenta, puede ser por el módem o router. Primero, puede ser que esté mal colocado: debe ubicarse en un lugar central de tu casa, alejado de objetos que puedan bloquear la señal. También es importante que esté bien ventilado. Una mala ubicación puede derivar en una señal débil o inestable, y provocar una conexión lenta. Usar un módem adicional o un expansor de señal es una buena opción si vivís en una casa o departamento muy grande.

Segundo, puede estar desactualizado. Los routers suelen recibir actualizaciones de software que mejoran su rendimiento. También puede ser un modelo viejo. Asegurate de actualizarlo o contactá a tu proveedor de internet para que lo revise o te instale uno más moderno.

Problemas en tu computadora

En este caso, las razones pueden ser múltiples. 1. Tu dispositivo está infectado con malware. Un virus puede ralentizar tu compu o su smartphone y así hacer más lenta tu conexión a Internet. Ejecutá un análisis con un antivirus o un programa de seguridad para escanear el dispositivo y así podrás detectar intromisiones. 2. Tu computadora funciona mal. En este caso, algún componente, incluida la placa de red, puede estar fallando. También, una errónea configuración de tu dispositivo puede afectar a la velocidad de la conexión a Internet. En ambos casos, es recomendable consultar con un especialista para que arregle o cambie lo que esté mal y verifique las configuraciones de la computadora.

Interferencias en la señal

Hornos de microondas, teléfonos inalámbricos y otros electrodomésticos pueden interferir en la señal de wi-fi de tu casa. Paredes de materiales como ladrillo, yeso, cemento, metal, piedra y vidrio doble pueden causar problemas. Y si hay otros dispositivos electrónicos cerca del router, pueden estar interfiriendo con la señal.

Número de dispositivos conectados

Si hay demasiados dispositivos conectados al módem/router, puede que la conexión sea más lenta de lo normal. No necesariamente deben ser computadoras o smartphone. Hoy en día, televisores, parlantes inteligentes y otros electrónicos se conectan a internet, por lo que no es mala idea verificar cuáles están tomando señal de tu módem y desconectar lo que no uses a diario.

Problemas con tu proveedor de internet

Si probaste todas las soluciones anteriores e internet sigue siendo lenta, puede haber un problema en tu zona, o en la conexión de tu edificio. Y también podría ser que tu servicio tiene una velocidad de descarga o subida que no es adecuada. En ambos casos, consultá a tu proveedor de internet.