El Movimiento de Mujeres de la música se reunirá con los legisladores provinciales

Una de las integrantes de “Margaritas”, el movimiento de mujeres relacionadas con la música de Catamarca, Natalia Brizuela César, en diálogo con LA UNIÓN, confirmó que en el transcurso de esta semana, se reunirán con los legisladores provinciales, para solicitar que se avance en el proyecto de adhesión de la Ley Nacional 27.539 de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a Eventos Musicales.

“Necesitamos que nos den una respuesta a nuestro pedido, que ya vienen de varios meses. En principio, nos recibirían los senadores esta semana, donde vamos a plantear el porqué de la demora en el tratamiento de este proyecto, que está encajonado. Sabemos que el tema de la aplicación de multas sería lo que está demorando su aprobación. De todas maneras, creo que es un tema en el que tienen que abrir el debate y la participación”, expresó la artista.

Cabe recordar, que en mayo, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de adhesión de la Ley Nacional 27.539 de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a Eventos Musicales; ahora, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores.

A raíz de este hecho, “Margaritas”, el movimiento de mujeres relacionadas con la música de Catamarca, tras una reunión en junio, que inicialmente sería con la Comisión de Instrucción Pública, Cultura, Arte y Tecnología de la Cámara de Senadores y que, finalmente, solo Oscar Vera asistió, exige el tratamiento por parte de los Senadores de esta ley tan importante, para equiparar a mujeres y disidencias en igualdad de oportunidades, en el acceso a los escenarios.

Además, ponen en conocimiento la defensa del Instituto Nacional de la Música (INAMU), como organismo de aplicación y contralor de la Ley Provincial de Cupo Femenino en los Escenarios de Catamarca.

“Esta defensa viene acompañada de serios argumentos y queremos ser escuchadas ya que esta ley no solo nos pertenece, sino que regirá para la protección de los derechos de las mujeres músicas de las generaciones que vienen” manifestaron las músicas.



En una carta dirigida a los senadores, el Movimiento pone de manifiesto su posición frente a la idea de los legisladores de otro organismo fiscalizador local: “En primer lugar, el INAMU es el único organismo que reconocemos como representativo de las Margaritas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial. Fue creado como un órgano específico de fomento para la actividad musical en el territorio de la República Argentina, conforme a la Ley de la Música N° 26.801 sancionada en el año 2012 y promulgada en 2013.

Su figura técnico legal es la de ente público no estatal y tiene por objetivo promover, fomentar, apoyar, preservar y difundir la actividad musical, en general, y la nacional, en particular.

Por lo tanto, creemos que es el organismo que cumple con los requisitos de fiscalización que necesita esta ley, ya que no organiza eventos ni contrata músicos, no realiza espectáculos, no produce espectáculos y no apoya producciones que no cumplan con la Ley de cupo Nacional y, a nuestro entender, es un organismo creado por y para los músicos, músicas, disidentes y diversidades de todo el país.”

“Por último, cabe recordar, -agregan- que esta ley ayudará a que las mujeres tengamos las mismas oportunidades en la provincia y seamos visibilizadas por todo lo que podemos llegar a ofrecer en un escenario. Es lamentable que tengamos que apelar a ordenanzas y leyes, pero es más lamentable que no se dé de forma natural.

A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que luchar para conquistar derechos, que siempre fueron nuestros” concluyeron.