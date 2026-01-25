El Obispo Urbanc impulsa la canonización del Beato Esquiú en el Vaticano

En un acto de profunda relevancia institucional y espiritual, el Obispo Diocesano de Catamarca, Luis Urbanc, emprendió un viaje estratégico hacia la Ciudad del Vaticano. El propósito central de esta misión oficial es la entrega formal de la documentación necesaria ante las autoridades eclesiásticas de la Santa Sede, un paso administrativo y jurídico fundamental en el complejo proceso que busca elevar a los altares, de manera definitiva, al Beato Mamerto Esquiú.

Este viaje no es solo un trámite burocrático; representa la culminación de un intenso trabajo de recopilación de testimonios y pruebas que avalan la vida ejemplar del fraile catamarqueño. La presencia de Urbanc en Roma simboliza el compromiso de toda una diócesis que aguarda con esperanza el reconocimiento de la santidad de quien fuera, además de un guía espiritual, una figura civil indispensable para la organización nacional.

El proceso de canonización está sustentado por una base social y espiritual de una magnitud innegable. Existe una gran expectativa en la feligresía local, que sigue cada paso de este proceso con una devoción que ha trascendido las fronteras de la provincia. La figura del ex obispo de Córdoba no es solo un recuerdo histórico, sino una presencia viva en la fe popular.

El contexto del Año Jubilar Diocesano

La llegada de Luis Urbanc a Roma coincide con un período de alta sensibilidad y celebración para la Iglesia local. Actualmente, Catamarca vive el Año Jubilar Diocesano, un tiempo de gracia y reflexión que ha sido convocado con un objetivo claro: honrar la memoria y el legado de Esquiú.

Este año especial tiene su punto cúlmine en una fecha de relevancia histórica nacional: el 11 de mayo. En esa jornada, se celebrará el Bicentenario del Natalicio del Ilustre Franciscano. La coincidencia entre la entrega de los documentos en el Vaticano y los preparativos para los doscientos años de su nacimiento añade una carga simbólica de gran peso a las gestiones del Obispo.

Mamerto Esquiú, conocido históricamente por su defensa de la paz y la unidad nacional a través de sus sermones constitucionales, es una figura donde convergen la fe y el compromiso ciudadano. La canonización que persigue el Obispo Urbanc busca coronar una vida de humildad y servicio.

La comunidad se mantiene en vigilia, entendiendo que cada documento entregado en las oficinas romanas acerca más la posibilidad de que el Beato Mamerto Esquiú sea declarado santo. La gestión de Urbanc es el puente entre la fe de un pueblo que ya lo venera y el reconocimiento oficial de la Iglesia Universal, en un año donde la historia y la religión se encuentran para celebrar los dos siglos de su nacimiento.