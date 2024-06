El padre de Loan puso en duda la declaración de la tía: "A mi hijo se lo llevaron"

Ya van 17 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez el pasado 13 de junio en una zona rural de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Por el hecho están imputados el capitán de navío de la Armada retirado Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, ambos acusados como coautores materiales de la captación con fines de explotación de Loan.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se trasladó a Corrientes para acompañar la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan. En ese sentido, no descartó ninguna hipótesis. Además, los padres del menor estuvieron en la marcha realizada en 9 de Julio para pedir por la aparición con vida de su hijo.

En el contexto de la marcha que se realizó en la localidad de 9 de Julio, el padre de Loan Peña, José, cuestionó la denuncia que realizó Laudelina, la tía del menor, quien aseguró que el marino retirado Carlos Pérez atropelló y mató al chico. “¿Cómo va a ser cierto lo que denunció? Es una mentira”, enfatizó.

“Yo voy a la zona, veo y vuelvo a mirar todo, pero no es así como ella dijo. Hoy mismo fui a ver y no hay rastros. La peor mentira es esa”, señaló José Peña. A su vez, afirmó que en el corto plazo a volver a reconstruir lo sucedido con los abogados para demostrar que la versión que denunció la tía de Loan es falsa.

Por otra parte, José afirmó que “seguramente a Loan se lo llevaron”. “Lo seguimos buscando, pero no hay rastros de nada”, remarcó en sus declaraciones. Asimismo, destacó que, desde su punto de vista, esa hipótesis es la más probable, en comparación con la denuncia de Laudelina. “Al principio no, pero ahora sí desconfío de ella porque hasta se fue de acá”, puntualizó al ser consultado sobre el rol de su hermana dentro del caso que se investiga. “Después del día en el que desapareció Loan, ya no tuvo más contacto conmigo”, detalló José.

En el mismo sentido, compartió cómo se siente a 17 días de la desaparición de su hijo: “Con impotencia, angustiado e intranquilo. No puedo creer lo que está pasando. Pasan los días y no aparece. Queremos encontrarlo a Loan, eso es todo lo que pedimos, saber dónde está y qué hicieron con él. Los que estuvieron por última vez con él tienen que saber más de lo que dicen, ellos están escondiendo algo y estoy seguro de eso. Solo estoy reclamando por mi hijo porque esto le podría pasar a cualquier familia”.

Este domingo se realizó una nueva marcha para por Loan, donde estuvieron sus padres, el abogado Fernando Burlando y vecinos de la zona y lugares cercanos que se sumaron al pedido para que aparezca el menor después de 17 días. “Ojalá lo encuentren vivo, sano y salvo, además de sonriente”, afirmó José, el padre del menor. A su vez, agregó que no le cree a Laudelina y que le duele mucho lo que denunció. Asimismo, resaltó que reciben mucha fuerza de los curas y la gente del pueblo. Sin embargo, están mal y lo único que quieren es que cambie la situación, algo que esperan que pueda suceder en el corto plazo.

Por su parte, la madre de Loan dijo: “Quiero que aparezca Loan, ya pasaron 17 días. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con él? Que hablen los culpables. Los que estaban con él tienen que saber algo. Ya pasó mucho tiempo, estoy destrozada. Quiero que aparezca mi hijo con vida”. Su hijos, Mariano (26), José (25), Alfredo (24), Cristian (23), César (21) y dos adolescente de 17 y 12 (Loan es el menor), tratan de que su madre se mantenga al margen de los trascendidos, ya que sufre mucho con cada novedad del caso, mientras noticias esperanzadoras para poder encontrar al chico de 5 años.

Al reclamo se sumó Fernando Burlando, quien tomó la palabra y pidió que no se abandone a la familia y se siga pidiendo la aparición con vida de Loan Peña. Además, agregó: “Los últimos episodios de la justicia de Corrientes han sido un papelón y son una forma más de obstrucción”. El abogado, en el contexto de la marcha en 9 de Julio, afirmó: “No nos vamos a ir de acá hasta que no esté todo resuelto”.

En el mismo sentido, Burlando explicó: “Lo de hoy tiene un capítulo que hace referencia a lo que ocurrió con la búsqueda y la presencia de Bullrich, que es movilizador y hace bien. Y el otro capítulo es el desastre de la justicia de Corrientes, con funcionarios que hablan gratuitamente cualquier cosa y no tienen en cuenta a la familia, con una postura egoísta y obstruyen la investigación. Es preocupante y angustiante esta situación”. Para finalizar, pidió que Laudelina declare y que también lo haga su abogado.

Al respecto, todos se mostraron sorprendidos e impresionados por la cantidad de gente que se acercó a pedir justicia por Loan. “Hay cosas que fallaron desde el comienzo, queremos que paguen los culpables”, argumentó uno de los vecinos. “Estamos acompañando porque Loan es como nuestro hijo también, no puede ser que esté pasando esto”, agregó también otra de las personas que se acercó para acompañar a los padres de Loan Peña. Cabe señalar que mañana a las 19 horas habrá otra marcha.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, utilizó sus redes sociales para relatar cómo continúa la investigación por el caso de Loan Danilo Peña. A raíz de esta situación, Bullrich comentó: “Fuimos hacia el naranjal, siguiendo los pasos de los últimos minutos en los que Loan fue visto”.

“El allanamiento de las Fuerzas Federales incluye a decenas de agentes con la última tecnología y perros entrenados. Se trabaja con máxima profesionalidad y con el corazón”, agrego la titular de la cartera de Seguridad a nivel nacional en su cuenta de “X”.

En el mismo sentido, unas horas antes había destacado su arribo a la provincia del noreste argentino: “Estoy en 9 de Julio, Corrientes, para acompañar a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan. Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí”, dijo la ministra en su posteo, donde también compartió algunas fotos de las tareas realizadas.