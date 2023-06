El paro en Catamarca sólo afectará al transporte urbano

Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor ratificó el paro de colectivos para este martes en todo el país. La medida de fuerza se concreta luego de que fracasaran las negociaciones en las reuniones paritarias que el gremio sostenía desde el jueves pasado y que este lunes con las cámaras empresariales del sector no llegaran a ningún acuerdo.

Catamarca adhiere

En el caso de nuestra provincia, la medida aplica para el servicio urbano, aunque está en curso una conciliación obligatoria, por cuanto esta medida es sólo a nivel local. Así lo aseguró Juan Vergara a La Unión al término de la audiencia en la DIL. El gremialista aclaró que de no llegarse a un acuerdo "Catamarca va a adherir porque nosotros integramos el Secretariado nacional y Consejo Directivo de UTA y por eso, todas las decisiones que se tomen, las que tenemos acatar. El viernes, luego de la reunión, lamentablemente no se firmó el ansiado acuerdo, así que estamos a la expectativa de lo que suceda hoy. Pero veo bastante complicado que se llegue a ese acuerdo, pero si no se solucionar, lamentablemente a partir de las cero horas, se iniciará una medida de fuerza".

La misma, de concretarse, será por 24 horas y afectará solamente el servicio urbano.

Conciliación local

Luego que se suspendiera el paro de colectivos a nivel local el pasado viernes, después que la Dirección Provincial de Inspección Laboral interpusiera una conciliación obligatoria por pedido de la Secretaría de Transporte, este lunes tras el primer encuentro entre las partes, se confirmó que las patronales comenzaron a abonar los salarios de mayo que estaban pendientes de pago.

Este era el reclamo que dio origen a la protesta de los trabajadores nucleados en UTA y lo confirmó el secretario general del gremio a nivel local a La Unión, a la salida de la reunión en el CAPE. Vergara tras indicar que el acatamiento de la conciliación fue solo a los fines de evitar sanciones, por cuanto esta medida no corresponde en el marco de reclamos por salarios pendientes dijo "el viernes comenzó a llegar la ayuda del Gobierno y eso habilitó el pago de sueldos, lo que da tranquilidad". Reconoció que a la fecha algunas patronales ya cancelaron lo adeudado y otras, a pesar de haber recibido el subsidio de la Provincia, todavía no hicieron lo propio con los choferes.