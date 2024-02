El "plus médico" aumentó: por cada consulta, se debe abonar extra unos $ 8.600

En medio de la persistente polémica por el último aumento de la orden de consulta médica de OSEP, los afiliados y pacientes, ahora se ven sorprendidos por el incremento del "plus" o "arancel mínimo ético", que como denominan los profesionales médicos de la provincia al coseguro que cobran por cada consulta.

Así lo informó el Colegio de Médicos de la Provincia de Catamarca, recordando que tal atribución está respaldada por el Circulo Médico y no tiene objeción formal de parte de OSEP. En virtud de esto, es que se determinö en base a las atribuciones establecidas en su ley de creación, Ley 4652/91 y Estatutos complementarios que la tabla de "Arancel Mínimo y Ético" tiene nuevos valores.

Estos valores se actualizan mensualmente de acuerdo al índice inflacionario correspondiente. Y esto esti fue aprobado en Resolución de Consejo Directivo N° 20/24.

Por lo tanto, un paciente que es afiliado a OSEP deberá ante una consulta, abonar $1880 de la orden común y a esto añadirle $8.600 del "plus" ó "coseguro". La suma es alta y genera malestar, en medio de una crisis económica que golpea sobre todo a quienes no tienen aumento en sus salarios y que ante esto, deben optar por dar prioridad a la salud o no.