El San Juan reconoció que no hay fecha para cirugías y los pacientes reclaman soluciones

Familiares de pacientes reclamaron ayer en el ingreso del Hospital San Juan Bautista, ante la falta de respuestas por las suspensiones de las cirugías. Según indicaron, el principal inconveniente se da en el caso de Traumatología, donde a pesar de tener las prótesis para la operación, estas son postergadas indefinidamente. En el reclamo denunciaron que los profesionales no cuentan con los insumos y que no hay disponibles anestesistas.

Una de las madres damnificadas señaló: “Tanto a mi hijo como a otros pacientes no se los puede operar porque nos dicen que no hay quirófano ni anestesista. Por favor, que nos ayuden. A los pacientes los van a dar de alta, pero a mí no me van a dar una fecha exacta el día que él tenga la prótesis”.

Otro caso es el de Pía Yacante, quien formuló su reclamo en las redes sociales ante la falta de respuesta del nosocomio para su cirugía de urgencia de vesícula. “En el número de WhatsApp que nos dan para sacar turno, a mí me bloquearon porque me dieron fecha para el 28 y la postergaron. Vas sacando nuevamente y lo cual mandé mensaje y estuve esperando una respuesta. Este domingo me dijeron que no había turno porque no había cirujano y ya son tres meses los que estoy esperando”, describió.

Respuesta oficial

La voz del centro de salud se conoció mediante un posteo en la página de Facebook, donde refiere que “la directiva del Hospital se encuentra trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud para normalizar la actividad del quirófano central. En esta situación de pandemia, parte del plantel, tanto médico como administrativo, quedó reducido, por lo que algunos servicios se han visto resentidos”. Desde el nosocomio, negaron la falta de insumos mencionado por los familiares y apuntaron, seguidamente, que “todo el equipo médico como el de gestión trabajan en la contención de los pacientes, para reprogramar de manera oportuna su asistencia”. En tanto, se informó que todas aquellas personas afectadas por “este inconveniente y que aún no tengan solución” podrán contactarse al 383 4315197, los días hábiles de 07.00 a 12.00 hrs.