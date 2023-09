El "San Juan" sigue sin tomógrafo: los servicios se derivan a clínicas privadas por "sumas millonarias"

Luego de haber denunciado el mal estado y abandono a las instalaciones del Hospital de Los Altos, ahora la mirada vuelve al nosocomio capitalino, donde las condiciones no son mejores, a pesar de las anunciadas obras y re funcionalizaciones de los últimos meses. Así lo volvió a marcar la diputada opositora Natalia Herrera, en un nuevo recorrido por el Hospital “San Juan Bautista”.

En el centro del nuevo planteo se plantearon tres destacadas anomalías en los servicios de salud que, en este caso, no se están brindando a la comunidad. En este sentido la legisladora remarcó el no funcionamiento del mamógrafo, el que sigue sin prestar servicio desde noviembre del año pasado. A casi un año, no hay respuesta sobre este particular, de parte de la directiva del hospital. A esto se debe sumar y así lo puso en evidencia la legisladora que “tampoco se están realizando tomografías y que la cabina de flujo laminar, instrumento imprescindible para preparar las drogas que requieren los pacientes oncológicos, también está rota desde hace tres meses, aproximadamente”.

Según lo expuesto por Herrera en sus redes sociales, el personal del nosocomio formuló no solo que los reclamos por estos aparatos fundamentales, sino también por los tratamientos que han dejado de tener continuidad en este centro de salud provincial, el principal de Catamarca. La diputada radical en este punto de su planteo recordó que ante esto “el ministerio de Salud tomó la decisión de realizar convenios y derivar la prestación de todos estos servicios, a la parte privada, lo que por supuesto resulta sumamente costoso para todos los catamarqueños. Lo que en un principio fue una medida circunstancial, se está convirtiendo paulatinamente en una nueva operatoria que desvirtúa el servicio de salud pública”.

El foco está puesto en que estos convenios no se realizan con cualquier prestador de la salud privada, sino con uno en particular. Así lo deja en claro la legisladora radical al señalar que justamente que las derivaciones y convenios “no son a cualquier privado, sino que se es casi con exclusividad a las empresas de la familia Jalil”. Sobre esto seguidamente considera que "el deterioro de los instrumentos y aparatología del hospital es algo comprensible y previsible. Sin embargo, el excesivo letargo en revolver y reponer aparatología de tal envergadura revela una administración más que burocrática, deficiente.

En el final sentencia: “permitir que el hospital permanezca en estas condiciones, tiene como consecuencia inmediata empobrecer una provincia que paga sumas millonarias en solventar estudios que se realizan en la parte privada”.