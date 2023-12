Emiten alerta amarilla por vientos para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos para nuestra provincia para la tarde y la noche de este viernes 8.

La Alerta rige para los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán

El área será afectada por vientos del sector norte y noreste con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Recomendaciones ante un alerta amarilla

El mismo Servicio Meteorológico Nacional emitió las siguientes recomendaciones ante un alerta amarilla.

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.