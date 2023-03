Emotivo adiós a la "Señora del Teatro" en el Urbano Girardi

En Complejo Urbano Girardi durante un par de horas se rindió a Blanca Gaete, la gran artista catamarqueña, que en la noche de este martes partió para seguir teatreando ya desde otro plano. Su última participación sobre las tablas había sido con su monologo “La India”, fragmento del espectáculo Rosas de Sal, de Jorge Paolantonio y bajo la dirección de Manuel Chiesa, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 22 de noviembre del 2022.

La “Señora del Teatro”, como la definió el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la provincia, fue despedida con profunda emoción y respeto por cientos de catamarqueños y ese momento, fue la ocasión en la que la enorme maestra recibió su último aplauso.

“Maestra de muchos, querida por todos, la escena teatral y cultural catamarqueña despide a la enorme Blanca Gaete. Se fue un 27 de marzo, en el Día Mundial del Teatro, la disciplina a la que dedicó su vida entera. Conoció el oficio teatral del derecho y del revés. Actriz, narradora, animadora, docente, directora teatral, dramaturga, titiritera, también música. Y, sobre todo, una gran hacedora”, apuntaron desde la cartera que dirige Roberto Brunello.

El adiós del público

Entre quienes se llegaron para despedirla, estaban amigos, ex alumnos, colegas y buena parte del público que la vio en muchas de las obras que la consagraron. Una de esas personas fue Jimena Herrera, quien destacó “vine para dar mis condolencias a sus allegados y a todo el mundo de la cultura y a quienes hemos sido admiradores de Blanca. Fui parte de esos espectadores encantados de su talento”. Luego añadió “ella fue una persona hermosa que transmitía su dulzura interior desde del arte”. Herrera, quien fue concejal, pero se destacó siempre por su labor con los más necesitados, en especial en el B° Villa Eumelia, contó a La Unión que conoció Gaete cuando ella participaba y colaboraba con obras de Caritas.

Comentó luego una emotiva anécdota del momento en el que Herrera ejerció la función pública y compartió con Gaete y sobre eso relató: “Una vez la llamamos para hablar con jóvenes de la Secundaria y esos chicos la miraban como diciendo, esta señora de qué nos va a hablar. Entonces Blanca sacó una media y estuvo una hora transmitiendo valores y cosas maravillosas, solo con ese títere y los jóvenes, quedaron encantados”.

Para despedirla también estuvo Manuel Ahumada, representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, quien relacionó la coincidencia de su partida con el Día del Teatro. Luego al definirla dijo “fue una maestra. Fue además una persona tan amorosa, positiva y buena onda. Fue nuestra maestra, en al década del 80 en la Escuela de Teatro y una gran actriz, por siempre”. Seguidamente añadió, al seguir describiéndola que “era amada por la academia, pero también por lo popular. Ella me decía, no me lleven al Girardi, llévenme a otras localidades, al interior. Allí donde la gente no tiene acceso al teatro. Y ahora, todas esas enseñanzas que repaso, me parece que los que fuimos sus alumnos, las tenemos que defender y sostener”.