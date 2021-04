Empezaron a cancelar los viajes de egresados por el aumento de casos de COVID-19 entre los estudiantes

“Hablé con Travel. Fue una decisión que tomó la empresa la de suspender los viajes, porque viajaron unos chicos que ahora están allá y habían sido contacto estrecho de casos positivos en Buenos Aires y no lo dijeron. Y llegaron allá y contagiaron a todo el grupo... entonces por 15 días no quieren llevar a ningún chico... supuestamente en 15 días retoman los viajes”.

El mensaje corresponde a un chat de padres de un colegio de Capital Federal, cuyos hijos debían viajar a Bariloche el año pasado. Luego de la suspensión por la cuarentena estricta en una primera etapa, el cierre de fronteras y la recomendación de evitar los viajes incluso dentro del país, el turismo estudiantil, poco a poco, intentaba reanudar su ritmo habitual.

Sin embargo, a los dos contingentes de egresados que volvieron contagios de Covid en Cancún, México, se sumaron situaciones similares en el ámbito local: el viernes 2 de abril llegaron a Buenos Aires dos vuelos desde Bariloche. Ambos llenos de estudiantes. Al aterrizar se hicieron los testeos, como indica el protocolo, y hallaron que en el primero dieron positivo 44 jóvenes, mientras que en el segundo se determinó que había contagios en 34 estudiantes.

“Teníamos reprogramado el viaje para mañana 7 de abril, hace 20 días lo pasaron para el 13 y hoy nos acaban de avisar que se suspende hasta nuevo aviso”, dijo uno de los padres del colegio en cuestión.

Desde los ministerios de Salud nacional y bonaerense confiaron a este medio que luego de la reunión que esta tarde mantendrán referentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y CABA, “seguramente haya algún anuncio en ese sentido”. “Todo indica que las agencias decidieron suspender los viajes en el contexto de la nueva ola y las nuevas restricciones que se espera que anuncien en las próximas horas”, dijo el abogado especialista en derecho del turismo Santiago Aramburu, para quien “el temor de las empresas radica en que si bien hoy no existen restricciones a estos viajes, si siguen saliendo contingentes y se deciden nuevas medidas los tendrían que traer de regreso con un viaje sin terminar, que no es el que compraron”.

Para él, “aunque no anuncien directamente restricciones para los viajes de egresados, en alguna medida puede afectarlos de todos modos, por ejemplo, si se suspende el turismo interno”.

Desde lo legal, sigue vigente la resolución del Ministerio de Turismo, que es la autoridad administrativa que regula estos viajes, que en noviembre hacía referencia a los viajes en 2020, los cuales podían reprogramarse para cuando se levantaran restricciones o solicitar la devolución de hasta el 75% del precio. “La realidad es que esa resolución es incompleta porque desde que una persona solicita la devolución hasta que le dan el dinero, la agencia genera un mecanismo muy engorroso que demora los tiempos ?consideró Aramburu?. Además, la autoridad de aplicación debería haber establecido un mecanismo de devolución, porque en la práctica hay tantas opciones como agencias; cada agencia improvisa un procedimiento de acuerdo a lo que quiere o puede y se genera un vacío legal”.

Sin embargo, en su opinión, “si hay más restricciones que afecten de manera directa o indirecta a los viajes está bien que las agencias decidan posponer nuevamente”. “Es lógico que así sea si, por ejemplo, no van a tener vida nocturna, o no pueden viajar todos juntos en el mismo micro”, destacó el letrado, quien criticó que “nunca se estableció un protocolo COVID para viajes de egresados (hay para viajes en avión, micro, excursiones, etc.), pero en este tipo de viajes hay momentos de ocio que no están contemplados porque se aplican los protocolos que rigen para el turismo en general”.

“Hay alrededor de 18 protocolos turísticos de COVID y no hay uno para viajes de egresados, ni tampoco se estableció un procedimiento de devolución”, finalizó.

En tanto desde la empresa Soulmax, que ofrece viajes de egresados al exterior, dijeron: “Ante el decreto presidencial que impide los viajes de egresados al exterior estamos brindando la posibilidad de cambiarlos al destino local de Bariloche que sí está permitido al día de hoy. Estamos viendo junto al Ministerio de Turismo cómo avanzar con el tema”.

En el país hay cerca de 200 agencias de turismo estudiantil, aunque son menos de diez los grandes operadores que concentran la mayoría de los viajes. Se estima que son más de 140.000 los estudiantes de todo el país que viajan: la mayoría a Bariloche y, en menor proporción, al exterior como al Caribe, Brasil o travesías en crucero. Además, por año se calculan unos 50.000 viajes de egresados de primaria a destinos como Tandil, San Clemente del Tuyú y Villa Carlos Paz.

Hasta el momento, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT) estima que, en modo burbuja y protocolos mediante, se hicieron el 10% de los viajes, según explican, en forma gradual para no saturar los destinos.

A los anuncios que se esperan para esta tarde se espera que se sume una reunión clave mañana entre el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y autoridades de FAEVyT para analizar la situación de los agentes de viajes y los pasos a seguir en este contexto tan complicado. (Fuente Infobae)