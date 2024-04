Empleados de Textilcom realizan paro "presencial" en reclamo de haberes adeudados

Los empleados realizan un paro con asistencia a los lugares de trabajo y denuncian que la firma textil no realiza el pago de sus salarios, además de que habría amenazas para aquellos que adhieran a la medida de fuerza. El paro continuará por tiempo indeterminado.

Al respecto, Claudia Bulacios, referente de SOIVA, explicó que la medida de fuerza se tomó debido a que la empresa adeuda a los empleados los haberes del mes de marzo, además de que también se registraron despidos. En este sentido, señaló que tanto la Dirección de Inspección Laboral como el Ministerio de Industria fueron internalizados de la situación que afecta a 99 trabajadores de la planta, la que recordemos se dedica a la confección de indumentaria infantil.

“Se está realizando un paro presencial por la falta de pago del mes de marzo. Algunos compañeros se adhirieron y otros no. Es entendible, porque tienen temor de represalias, de despidos. Estamos acompañando a los compañeros, esperando novedades, porque les falta el complemento, el mes de marzo.” explicó Bulacios en diálogo con Radio Valle Viejo.

En este sentido, explicó: “El dueño dice que tienen asegurado el trabajo y que por la situación que está viviendo el país no llegan con el dinero para el pago de los sueldos que adeudan, pero que hay un compromiso de pago.”

“Nosotros queremos que se plasme en la DIL una fecha cuándo van a cobrar los chicos porque no tienen para comer, eso fue lo que nos manifestaron más de cuarenta operarios. La situación está crítica. El sueldo no alcanza y ellos no tienen para llevar el plato de comida”, finalizó la gremialista.