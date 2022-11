Empleados del Urbano Girardi denuncian hostigamiento y discriminación

Empleados del Complejo Cultural Urbano Girardi denuncian hostigamiento y discriminación por parte de su directora. Al respecto, presentaron tanto una nota dirigida al Secretario de Gobierno Fernando Monguillo, como al intendente de Capital Gustavo Saadi.

“Me siento mal acá”, “nos sentimos solas y desprotegidas”, manifestó Alejandra Molina, quien explicó que trabaja en el lugar desde hace 28 años, en diálogo con LA UNIÓN. El conflicto con la directora del Complejo Cultural, según explicó Molina, radica en que se le quitaron funciones y, junto a sus compañeras son hostigadas.

“Tuvimos muchas reuniones con ella en la cual le planteamos los problemas que tenemos y no soluciona nada ella. Ella dice que nosotros acá no le servimos y que pidamos un lugar a donde ir porque no nos necesita, porque no les servimos y no le colaboramos. Pero es ella la que no nos da la función." manifestó Molina. Alejandra Molina denuncia que la dirección del Urbano Giradi hostiga y discrimina a los empleados. (Foto: Mauricio Espinoza/Diario La Unión)

“No soy la única. Hay chicas de la mañana también, tienen miedo, las hace sentir mal, lloran. Mis compañeras del turno tarde también, nos hace como discriminación. Mi compañera es becada y precarizada, le dice que si se pone en contra de ella va a perder el trabajo, la va a trasladar. Ya llegó ayer el momento en el que la pasan a disponibilidad, que es justo. Es abuso de poder. Nosotros sabemos hacer el trabajo, lo venimos haciendo desde hace años. Conocemos bien el teatro. No puede ser que todas nosotras no servimos para nada." explicó, y señaló que también recurrieron al SOEM en busca de apoyo respecto a la situación

“Queremos trabajar, pero queremos trabajar acá porque este es nuestro lugar. Estamos desde hace años trabajando acá. No hicimos nada para merecer esto.” sostuvo. La nota que presentaron denunciando hostigamientos por parte de la dirección del Girardi (Foto: Mauricio Espinoza/Diario La Unión)

Además, Molina explicó la preocupante situación que vivió su compañera, María Helena, quien es becada y precarizada. “Al ser precarizada no tiene ni voz ni voto. Ella pidió una explicación de por qué la ponen a disponibilidad. Le dijeron que ella se tiene que ir, que no necesita explicación porque ella es becada. Quizás si hubiera sido de planta le responden los motivos.” dijo Molina. La nota que presentaron denunciando hostigamientos por parte de la dirección del Girardi (Foto: Mauricio Espinoza/Diario La Unión)

Al respecto de la situación, Molina explicó que ya presentaron una nota a la secretaria exigiendo explicaciones sobre el paso a disponibilidad de su compañera, al igual que apuntó que se puso en conocimiento a través de notas tanto el intendente Gustavo Saadi como al Secretario de Gobierno Fernando Monguillo.

“Esperemos que el señor intendente nos escuche, como los empleados que somos, y haga algo.” concluyó.