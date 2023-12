Empresarios del transporte vuelven a reducir los horarios del servcio de pasajeros

El transporte público de pasajeros vuelve a ser noticia y son los empresarios del rubro los que nuevamente han puesto en marcha la reducción horaria y el corte de servicio para el turno de la noche. La medida, en este caso, nuevamente guarda relación con la presión que se quiere imponer a la Provincia, para que a la brevedad se autorice un nuevo aumento del boleto. Desde el Ejecutivo receptaron este pedido, pero habrían solicitado a las empresas que aguardaran a la definición de las nuevas autoridades del Transporte.

El pedido, ahora tendría aún más fundamento, en vista de lo anunciado esta tarde por el ministro de Economía, Luis Caputo, porque se dispuso la reducción de los subsidios al transporte.

Ante esto y en la práctica, otra vez los usuarios van a ser los afectados, primero por los cambios en los horarios y luego, de concretarse, por el nuevo valor del pasaje. Respecto a lo primero, que es lo concreto sobre el final de este martes, la confirmación de esta medida fue primero informada por UTA, aclarando la entidad, que los cambios de horarios no son medidas gremiales. Luego esto fue ratificado a La Unión por empresarios del sector.

Por lo tanto y de acuerdo a la información confirmada, las empresas GM, 25 de Agosto y La Rubi, cortaron desde este martes el servicio a las 21 horas. En tanto, la empresa El Nene continuará con el recorrido normal hasta finalizar la totalidad de los recorridos.

Reducción de tarifas

En cuanto a lo anunciado por el ministro Caputo, lo que se sabe es lo dicho por el titular de la cartera de Economía, que básicamente señaló que “hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado”.

Al estar confirmado esto, la presión de los empresarios locales va a ir en aumento. En la previa de este anuncio, ya habían marcado que estaban otra vez en una situación límite y si los fondos de Nación ya no van a llegar y desde Provincia, también con las finanzas en medio de un ajuste, las opciones no son muchas. En todo caso, lo que se viene, no hará más que generar malestar otra vez en los usuarios del servicio público.