En Aconquija, hay un nuevo grupo de bomberos voluntarios y rescatistas

El día domingo 26 de Julio de este año 2020, nace para Aconquija el Grupo de Bomberos Voluntarios y Rescatistas con el nombre de “Liyun Yuraq” - Puma Blanco - (del quechua norteño/ cusqueño), el mismo compuesto por un importante número de profesionales del pueblo, que ante una gran variedad de siniestros que se dieron en la Jurisdicción, decidieron unirse y conformar un grupo para dar respuestas al pedido de vecinos del pueblo de Aconquija, que marcados por la impotencia, vio como la vecina María “Pirucha” Ponce de León, murió asfixiada en el incendio que consumió su casa y sus pertenencias. A causa de una voraz quema; donde vecinos y policías desesperados no pudieron con el mismo, no hubo medio alguno para poder sofocar las llamas, contando solo con baldes y agua de canilla, colaborando luego una maquina particular (cargadora), que -en la cavidad de su pala- traía agua del río ubicado a unos doscientos metros, para que las personas solidarias y policías intentaran sofocar el fuego. El siniestro, marco con impotencia y dolor a todo el pueblo de Aconquija.

Este desastre colmo la paciencia de los vecinos y decidieron armar una comisión de Bomberos Voluntarios y Rescatistas para brindar un servicio a cada habitante de los distintos barrios que conforman Aconquija en Las Estancias Catamarqueñas.

La denominación de Liyun (puma) hace referencia a este felino de nuestros valles y montañas. Animal que encara cualquier desafío con destreza, habilidad y rapidez. Yuraq (blanco) hace referencia a la pureza de la función y misión: determinación, confianza y seguridad donde cada integrante se pone a total disposición de la tarea que le toque cumplir en una acción totalmente solidaria con cada habitante de su pueblo.

Los objetivos

La novel Institución Civil y sin fines de lucro, quiere aportar con su servicio, conocimientos y experiencias a la comunidad de Aconquija en una acción integradora.

- Prevención, extinción e investigación en lo referente a la acción contra incendios rescate y salvamento de personas y bienes.

- Primeros interventores en cada siniestro junto a las fuerzas policiales, Defensa Civil, Incendios Forestales y otros, en todo el territorio que delimita el Distrito Aconquija y si es necesario en otras jurisdicciones en las que se necesite trabajar en equipo de acuerdo a la magnitud de cada siniestro.

- Proveer al cuidado y preservación del medio ambiente, flora y fauna a través del perfeccionamiento de cada integrante, trasmitiendo normas de prevención a cada habitante de la localidad y centros educativos; núcleo básico de aprendizaje de normas y conductas.



Características profesionales del grupo

La conformación de este Importante Grupo de Rescate, se logró en base al pedido de los vecinos de Aconquija, los que se encuentran agrupados en la parte central del pueblo, de los turistas que visitan en cada temporada y de aquellas personas que se encuentran en parajes alejados, y quieren que se aproveche para bien del pueblo, las capacidades de aquellas profesionales con que se cuenta en Aconquija. Es así, que el grupo de trabajo se encuentra conformado por profesores de Educación Física, maestros de grado, profesores en distintas especialidades, baqueanos de la zona con importante capacidad operativa y con dominio de cada paraje del pueblo, lugares alejados o inhóspitos, como asimismo la alta montaña, ríos, bosques y selvas. Medicina de alta montaña, especialistas en supervivencia de alta montaña, búsqueda y rescate, abogados y contadores, que se suman a un importante dominio de habilidades de cada integrante del grupo y socios activos.

Jesús Maza,

La conformación de “Liyun Yuraq”, cuenta con la participación especial del Profesor Jesús Maza, experto en tareas de búsqueda y rescate, especialista en supervivencia de Alta Montaña, Instructor de Grupos Especiales. Cursos de la especialidad, donde obtuvo en varias oportunidades el primer orden de merito, que lo ubica como uno de los destacados especialistas de nuestra Provincia y del País en operaciones de rescate, perteneciente el mismo al grupo de Operaciones Especiales “Kuntur” de la Policía de Catamarca, donde sobresale su participación en el exitoso rescate en las cumbres nevadas del Cordón Montañoso de Aconquija a la Comitiva Presidencial en el año 2018, uno de los hechos policiales de mayor trascendencia en la historia policial de Catamarca, de repercusión nacional e internacional. Es además Juez en competencias nacionales de distintos grupos de rescate, sin dudas que un importante cúmulo de experiencias de un hijo dilecto de Aconquija, que debe ser volcada en cada integrante de este grupo de rescate.

Proyecciones

Interactuar en forma conjunta con distintos grupos de Rescate de Fuerzas policiales, Gendarmería, Ejercito Argentino, Defensa Civil, Brigada de Incendios Forestales, Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, Secretaria del Ambiente, Municipalidad de Aconquija y Gobierno de la Provincia de Catamarca.

Por último, es importante resaltar que una vecina de Aconquija ya puso a disposición un domicilio para que Liyun Yuraq establezca su base, también numerosos vecinos aportaron distintas herramientas básicas, y pusieron a disposición elementos y bienes particulares para llevar a cabo cualquier misión que se encarde de acá en adelante.

Comisión Provisoria

Presidente: Juan José Moreno.

Secretario: Rafael Gregorio Maza.

Tesorero: Belmonte Braian Fernando

Vocal 1º: Jesús Arnaldo Maza

Vocal 2º: Miranda Marcelo Andrés.

Vocal 3º Soledad del Valle Contreras



Vocales Suplentes

1º Néstor Fabián Belmontes

2º Yanina Celeste Belmontes

3º Raúl Marcelo Gutiérrez



Revisores de Cuentas Titulares

1º - Ramón Antonio Maza

2º Fabricio Gonzalo Moreno



Revisores de Cuentas Suplentes

1º José Luis Batallan

2º Daniel Antonio Maza