En Catamarca, los odontólogos cobran $1.500 extras a los pacientes por el protocolo sanitario

Luis Ángel Clavero, presidente del Círculo Odontológico de Catamarca (COC), precisó que los profesionales necesitan un protocolo de bioseguridad, que tiene un costo de 1.500 pesos, para atender a cada paciente y evitar la propagación de coronavirus.

"Es un protocolo que nos exige el COE provincial a todas las instituciones antes de atender. Todo el mundo sabe que tenemos unos gastos adicionales bastante caros, y además, todos los insumos que necesitamos subieron a precio dólar. Sumando a esto, es que tenemos que tener un protocolo Covid-19. Es tanto para proteger el paciente como el profesional", indicó Clavero a Radio Valle Viejo.

A grandes rasgos, el protocolo sanitario consiste en programar el turno vía WhatsApp, mediante el cual se envía con antelación al paciente un documento preguntándole si tiene síntomas compatibles con coronavirus, si vino del extranjero o tuvo contacto con personas que lo hicieron. Si todo el cuestionario es respondido de manera negativa, la persona puede ser atendida. El paciente debe ingresar solo al consultorio, salvo de que sea menor de edad. Una vez en el consultorio, al paciente se le toma la temperatura y se le coloca los elementos de seguridad: barbijo, guantes, cofia y un mameluco, al igual que el odontólogo. Estos son descartables, lo que significa que una vez terminada la consulta se tienen que desechar sin poder reutilizarlos.

Clavero explicó que el uso del protocolo es obligatorio en todo el territorio provincial y nacional, y dado que aún no hay cobertura por parte de las obras sociales, la diferencia, entonces, la tiene que afrontar el paciente. "Con la Osep tuvimos charlas desde el primer momento que se declaró la cuarentena y la respuesta siempre fue negativa. Nunca nos reconoció el protocolo. Ellos hablan de un plus y no lo es. El cobro es legal", subrayó.

"Hay una baja en las prestaciones, solo atendemos a cinco pacientes diarios. Es una hora y media para atender un paciente, luego media hora para desinfectar la sala de espera y el consultorio", sostuvo.

No obstante, aseguró que, aunque al principio se notó un poco de resistencia al cobro por parte de los pacientes, "ahora la gente está más concientizada del problema". "Para cualquiera es difícil, pero a nosotros no nos aumentaron las prestaciones. No hay un aumento de los honorarios y los insumos se fueron mucho más del cien por ciento. En marzo tuvimos cero facturación, y para la intuición fue mucho. Hay que empezar a entender que la salud cambió totalmente, por lo menos hasta fin de año", agregó.

"La sociedad comprendió mucho de la situación actual porque todos estamos expuestos a la enfermedad. A los colegas no le exigimos que cobren 1.500 pesos y si no tiene el paciente que se retire. Notros sugerimos hasta un tope de 1.500 pesos, pero no es una obligación es una sugerencia", apuntó.