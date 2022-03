En el Día de la Mujer, inaugura la muestra Florecer en la Casa de la Cultura

El martes 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la artista visual María Elena Chasampi presentará la muestra "Florecer" en la Casa de la Cultura, en San Martin 533, a partir de las 19,30 horas.

"Florecer" es el nombre de unas de las obras que forman parte de la muestra, explica María Elena Chasampi, quien comenzó pintando como autodidacta en el año 2015, cuando encontró en su casa unos pinceles y témperas de su pequeña hija. “Hice un dibujo como de sexto grado y desde ese día no dejé nunca más de pintar. A partir de allí comencé a gestionar mis estudios, primero mirando videos y más tarde estudiando el profesorado de Artes Visuales en el ISAC, eso fue para mí como volver a la vida, como un florecer", relató.



Chasampi considera que su obra “es una autobiografía camuflada, es auto referencial”. “Mis pinturas son muy trabajadas con símbolos, con grafismos o etiquetas", por eso considera que pintar le ha ayudado “a sacar las espinas que nos dejan las preocupaciones de la vida y combinarlas con las flores que tiene la vida”, dice.

Esta muestra, y su pintura en general, está ampliamente dedicada a la mujer, se considera rostrista por naturaleza, es lo más difícil y lo primero que se empeñó en aprender. Además, aunque no se considera feminista, siempre trabaja sobre temas de la mujer, como el empoderamiento y su lucha por los derechos que les corresponden.

Sus pinturas son mayormente en acrílico sobre tela y a veces utiliza el óleo. Hace también cerámica contemporánea, en la cual no utiliza la pintura tradicional o engobe sino que prefiere el acrílico "porque me gusta la fuerza que le da", explica la artista visual.



La apertura de la muestra está prevista para el martes 8 de marzo a las 19,30 horas en la Casa de la Cultura, San Martín 533, y contará con la presencia como invitados, de la banda Los Icardis, integrada por Anahí Ruiz en guitarra y en voz, Gonzalo Limina en batería y percusión, Aldana Aragón en bajo y Javinho en guitarra.