En lo que va del año humo un femicidio cada 37 horas

El Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que hubo un femicidio cada 37 horas y se contabilizan un total de 78 asesinatos por la violencia machista en la Argentina durante los primeros cuatro meses del 2024 -entre el 1 de enero y el 30 de abril-. Además, especificaron que hubo 27 en enero, 26 en febrero, 12 en marzo y 13 en abril; mientras que registraron una mayor cantidad en las provincias de Buenos Aires -incluída CABA- (35), Santa Fe (7), Chaco y Mendoza (5) y Córdoba y Misiones (4).

De estos femicidios, se conoció que en el 80% de los casos la víctima tenía algún vínculo con el agresor (45% era la pareja; 23% ex pareja, 9% familiar y 3% conocido). Del 21% restante no pueden darse certezas o datos ya que no fueron registrados. Además, hubo 80 intentos de femicidios (72 intentos de femicidios y 8 intentos de femicidios vinculados) y 2 transfemicidios o travesticidios. "Es importante volver a remarcar que ese total se basa en lo que relevamos de los medios de comunicación, porque sabemos que en la realidad el total es mucho mayor", aclaran.

Por otra parte, el informe del Observatorio señala que el 61,6% de los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, lo que demuestra que las mujeres y diversidades ni siquiera están seguras en sus propios domicilios. El 11,5% en la vía pública, el 6,4% en la casa del agresor y el 20,5% restante no tiene datos registrados. Además, un total de las 14 mujeres asesinadas (es decir, el 18%) hicieron al menos una denuncia previa y otras 7 tenían medidas judiciales o de protección (el 9%) contra sus agresores en curso.

Por la inoperancia y negligencia de la justicia, al menos 73 niños y niñas perdieron a sus madres -durante abril, fueron un total de 12-; mientras que cuatro de los femicidas pertenecen o formaron parte, en algún momento, de alguna fuerza de seguridad. "(Javier) Milei sigue negando las desigualdades de género, por eso hoy más que nunca tenemos que visibilizarlas", apuntaron.

"Nadie que se identifique como feminista y a favor de la igualdad puede acompañar las decisiones de este gobierno. Frente a este panorama las organizaciones feministas no bajamos los brazos y visibilizamos lo que otrxs quieren ocultar", concluyeron en el informe.