En la previa del Día del Niño: sorpresa para los chicos del "Eva Perón

Los buenos gestos siempre deben ser destacados y mucho más, cuando se dan en tiempos complicados y es ahí cuando las buenas notiicias aún más deben ser puestas en valor.

Por eso, se debe contar que en la previa del Día del Niño, los pequeños pacientes del Hospital de Niños “Eva Perón” fueron sorprendidos con una decoración acorde a la fecha, para también dar alegría en un contexto generalmente ligado a dolor por el tránsito de una enfermedad.

Las autoras de este noble gesto son varias. Nancy Cabrera, ex alumna de la Escuela Nro. 29 "Autonomía de Catamarca" de Nueva Coneta , es una de ellas y fue quien decidió regalarles está sorpresa a los niños para que a pesar de las dolencias que los llevan a pasar esta fecha, ya sea internados o en una consulta médica, tengan por unos momentos la posibildad de un mimo.

Pero la iniciativa no fue solo de ella, sino que comenzó a gestarse gracias a la propuesta de la enfermera de guardia Jessica Chazarreta, quien perteneciente al Servicio de Emergencia. Esta transmitió la idea a Cabrera y enseguida se sumó Carina García con los globos y otros ex compañeros del establecimiento con algunos juguetes, los que van a ser entregados este domingo a los pequeños. El navegador no soporta este contenido.

“Quienes quieran sumarse a la iniciativa pueden hacerlo dirigiéndose al Servicio de Emergencia. La decoración permanecerá en este rincón del hospital hasta fin de mes”, indicaron..