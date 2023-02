En la previa de la paritaria docente, SUTECA se adelanta y pide un básico de $160 mil

El ciclo lectivo 2023 ya está en marcha, aunque la vuelta de los alumnos se haga efectiva el próximo 1° de Marzo, desde este lunes la docencia ya comienza a regresar a los establecimientos escolares. Es en este marco, que la actividad gremial también comienza a hacerse notar y a marcar desde su visión, la realidad y necesidades que deben ser tenidas en cuenta. A esto se debe sumar otro punto no menos importante, como es el salarial. Por lo pronto, desde el Ministerio de Educación de la Nación ya se anunció la convocatoria a paritarias para este jueves 9 de febrero, la que vendrá a abrir las puertas a establecer un piso salarial para las negociaciones provinciales.

La confirmación de la fecha nacional llegó de parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), quien detalló además los temas que llevará a la mesa de negociación. En primer lugar, el gremio docente indicó que pedirá un aumento del salario que supere la inflación. Además, plantea en ítem que la evolución salarial tenga revisión permanente Asimismo se pedirá la modificación del Impuesto a las Ganancias para el sector. Esta solicitud se da en el marco de la campaña “El salario no es Ganancia” que viene llevando adelante con fuerza desde fines del año pasado, cuando las subas acordadas terminaron afectando al bolsillo docente.

Convocatoria local

Estos temas también deberán ser tratados a nivel local, y para esto ya está fijada una fecha, la que se definió en el último encuentro que mantuvieron los gremios docentes y los ministerio de Educación y Trabajo, y que es el 17 de febrero, una semana después del inicio de la paritaria nacional. El debate promete de parte de por lo menos unos de las entidades que integran la Intersindical docente, álgido por cuanto hay sectores que no se están conformando con el aumento que llevó al mínimo del salario de la Administración Pública a los $100 mil.

Es el caso de SUTECA, que como viene sosteniendo en la paritaria anterior y que contó con el apoyo de UDA, el sueldo de un docente para que no sea pobre, “debe tener un índice de $160 mil”. Así lo indicó Juan Godoy a La Unión, al tiempo que adelantó que se va a pedir "una cláusula gatillo de actualización mensual automática que acompañe el acuerdo de Precios Justos porque en cada acuerdo paritario a los porcentajes se le cargan los precios y el costo de vida que siempre están por delante de los sueldos”.

La postura de este gremio es que sin estas condiciones, no se acompañara el inicio del ciclo lectivo, advirtiendo además su desacuerdo con la modalidad de “diálogo” que mantiene el gobierno, por cuanto no plantean la posibilidad de exponer propuestas sino que se convoca directamente para la firma de un monto definido por el Ejecutivo provincial. Estos puntos serán presentados ante la Intersindical, que de momento no tiene fecha de reunión para ir definiendo una postura ante Educación.

Estado de las escuelas

Otro de los puntos planteados por Godoy es lo “extemporáneo” del inicio del plan de obras para los edificios escolares. En este sentido el gremialista fue contundente al indicar que esto fue anunciado por el Gobierno provincial el pasado 2 de febrero y la fecha de regreso de la docencia a las escuelas está agendada por el Ministerio de Educación desde este lunes 6 de febrero. “Esto implica que no hay tiempo físico para implementarlo y en consecuencia la mayorías de las escuelas no están en condiciones edilicias para comenzar en óptimas funciones, especialmente en el Interior de la provincia”.