En la previa de la reunión con los padres, Arellano adelantó: "Tenemos que tomar decisiones locales"

En medio del conflicto salarial en el ámbito universitario, la situación de los alumnos de las Escuelas Preuniversitarias catamqueñas está generando un debate intenso, donde las posturas son claras. Por un lado el derecho de los trabajadores a la huelga y por otro, el del alumno a recibir educación. Con la tensión entre ambas miradas, este martes los Padres Autoconvocados se reunirán cerca del mediodía con el Rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, para desde el lado de los tutores, presentarle un recurso de amparo, tal como lo adelantaron este lunes a La Unión.

La postura, en tanto desde el rectorado es complicada en sí, desde la mirada de la institución, por cuanto se aduce que no son ellos quienes marcan la pauta salarial, que es el disparador de la protesta que genera los paros y, por tanto no tienen poder para imponer la presencia de los docentes, en este caso alineados a CONADU Histórica. Este es el gremio que sustuvo hasta el momento la modalidad de paro que llevó a que los alumnos no tuvieran por semanas el normal dictado de clases y es el mismo que ahora, tras el Congreso extraordinario del mismo gremio resolvió nuevamente rechazar la oferta salarial del gobierno por considerarla insuficiente. Aún no se decidió de qué manera se accionará gremialmente.

Ante esto y en la previa de la reunión con los padres, Arellano manifestó que la situación “nos preocupa sobremanera” y adelantó que si la modalidad de paro se sostiene en el tiempo “tendremos que tomar medidas y buscar una solución local".

Así lo indicó en diálogo con Radio Valle Viejo, marcando en todo momento que no es la UNCA la que pone la pauta salarial que es rechazada por el gremio y que por eso mismo no tiene poder para intervenir en el conflicto directamente. “Si lo hacemos, seríamos rompehuelgas”, llegó a mencionar el Rector de la UNCA.

No obstante esto y sabiendo que se encuentra en el medio y con la presión creciente del lado de los padres, va a recibirlos a las 11 hs para escuchar de ellos lo que ya se anunció en relación a la presentación de un recurso de amparo. Sobre esto dijo “entendemos que esto es muy serio y que si se prorroga el tema de los paros, logicamente lo que tenemos que tomar son decisiones locales”.

En el medio subyace el conflicto salarial, la creciente inflación, la disparada del dólar y todos los ingredientes económicos que llevan al gremio a sostener una postura, que desde la UNCA se indica como entendible, no sin dejar de marcar que en en este debate, ellos lo único que pueden hacer es presionar a nivel nacional para que el conflicto no siga perjudicando a los estudiantes. Esto en vista a que está por terminar el trimestre y solo asistieron a clases solo durante 15 días.