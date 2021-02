En Tintigasta y El Rodeo honraron a la Virgen de Lourdes

El jueves 11 de febrero, se llevaron a cabo actos litúrgicos y homenajes a Nuestra Señora de Lourdes en diferentes comunidades de la Diócesis de Catamarca, entre ellas, Tintigasta, en El Alto, y El Rodeo, en Ambato.

En Tintigasta



La comunidad de Tintigasta, jurisdicción de la parroquia Inmaculada Concepción, en el departamento El Alto, realizó la tradicional novena en honor de la Virgen de Lourdes con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa. También se rezó la novena, de manera simultánea, en la pequeña gruta ubicada a 4 kilómetros de la capilla.

Como parte de las actividades, en la noche del miércoles 10 de febrero, se hizo la Adoración Eucarística y después de la Santa Misa, se concretó la procesión de antorchas con el Santísimo Sacramento y la imagen de la Madre, por las calles de la localidad.

El jueves 11 de febrero, se realizó la peregrinación hacia la gruta llevando la imagen de la Santa Patrona. Se rezó el Santo Rosario, la novena y se celebró la Santa Misa, presidida por el párroco Cayetano Lencina.

Al finalizar la celebración eucarística se realizó el tradicional homenaje de los gauchos a la Virgen.

El padre Lencina comentó que “fue una hermosa experiencia, a pesar de que la fiesta no se hizo como acostumbra la gente con grandes eventos masivos, por la pandemia. En mi caso particular, siendo nuevo en El Alto, he podido vivir estas festividades con mucha devoción y mucho amor a la Virgen junto con toda la comunidad”.

El Rodeo



En la localidad de El Rodeo, jurisdicción de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, departamento Ambato, se realizaron los actos litúrgicos en honor de Nuestra Señora de Lourdes.

Los pobladores del lugar y veraneantes participaron de la procesión con antorchas, desde la casa de los Padres Lourdistas hasta la gruta. Allí se celebró la Santa Misa, presidida por el Padre Bernardo Canal Feijóo, sacerdote lourdista que atiende espiritualmente la zona desde hace muchos años.