En la zona del Predio Ferial, se incrementarán los controles de tránsito y alcoholemia

Ante el despliegue de vehículos por la 51° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Dirección de Seguridad Vial en conjunto con el municipio de la Capital reforzarán los controles de tránsito y de alcoholemia en la zona del Predio Ferial.

Debido la afluencia de turistas y catamarqueños que visitan el Predio Ferial, Sergio Leiva, director de Seguridad Vial, si bien señaló que es casi imposible controlar la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona, dijo que se tomarán medidas para reforzar los controles de tránsito para el dia de mañana puesto que se celebra el Día del Amigo y es cuando más afluencia de jóvenes suelen beber en la zona del predio y de los boliches en Alto Fariñango.

En este sentido, en declaraciones radiales, Leiva explicó que la situación en el predio por la circulación es conflictiva. Si bien destacó que la policía de tránsito está trabajando bien en la zona, manifestó que la cantidad de gente que visita la zona puede ser conflictiva. "Estos días comenzaran los controles de alcoholemia, sobre todo el Día del Amigo. Buscamos que la gente si toma no conduzca y tenga el conductor asignando, no decimos que no tome, es una decisión personal” aseguró, destacando que los operativos serán exhaustivos.

El director de Seguridad Vial también manifestó que en el último tiempo se ha generado conciencia, y que la gente en los controles tienen su conductor designado, sin embargo, llamó a los conductores a ser prudentes y responsables, ya no solo en la cuestión del consumo de alcohol, sin también en la conducta al manejo del volante.