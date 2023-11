Encontraron flamencos muertos en Antofagasta de la Sierra y analizan si se trata de gripe aviar

El día de ayer trascendió que se detectó una preocupante cantidad de flamencos muertos en Antofagasta de la Sierra.

Al menos medio centenar de ejemplares fueron hallados en las lagunas Grande y Diamante en la Puna catamarqueña y generó preocupación en la comunidad. Al respecto, el director de Biodiversidad, licenciado Carlos Barrionuevo, en diálogo con Radio Valle Viejo, explicó que ya procedieron a tomar muestras para analizar y determinar cuáles fueron las causas del deceso de las aves.

“Fuimos informados por el cuerpo de guardaparques que tenemos en Antofagasta de la Sierra, donde encontraron una mortandad de parinas chicas, una de las tres especies de flamencos que nosotros tenemos en Argentina. Encontramos en Laguna Grande cerca de unos cuarenta y cuarenta y cinco animales muertos, e inmediatamente activamos un protocolo de seguridad junto a SENASA. Recordemos que estamos en una situación a nivel global donde hay casos de influenza aviar, por lo que hicimos el traslado de un médico veterinario para tomar las muestras, que fueron remitidas a Buenos Aires de donde vamos a tener los resultados en los próximos días” explicó el licenciado.

Por otro lado, señaló que al recorrer otras lagunas, encontraron otros catorce animales más en Laguna Diamante, por lo cual, activaron una red de alerta para que diferentes guías y guardaparques y oficinas administrativas de los municipios para se informe de la aparición de otros casos.

“La primera recomendación que hacemos a la gente es que no los manipule. Hasta que no descartemos que se trata de gripe aviar, es mejor no acercarse", finalizó.