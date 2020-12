Encuentro final de los Juegos Culturales Evita

Encabezado por el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer y el subsecretario de Gestión Cultural, Maximiliano Uceda, se concretó el acto de cierre de los Juegos Culturales Evita 2020 que, en su edición virtual, convocaron a miles de chicos y adultos mayores de 23 provincias del país, entre ellas Catamarca.

De esta reunión final participó desde Catamarca el equipo de la Secretaría de Gestión Cultural, a cargo de Daiana Roldán, y que tuvo la responsabilidad de realizar la instancia provincial de los juegos.

Durante el acto, del que participaron autoridades, capacitadores y los protagonistas de los Juegos -adolescentes y adultos mayores- se valoró que, pese a la pandemia y a la imposibilidad de realizar encuentros presenciales, se hayan podido tejer lazos de confraternidad, uno de los objetivos principales de este encuentro cultural que este año tuvo su edición Nº 15.

Los capacitadores también destacaron el nivel de las producciones de los participantes y el entusiasmo para ser parte de la instancia final, que consistió en jornadas de capacitación virtuales en las distintas disciplinas.

Catamarca tuvo activa participación en todas las instancias -siempre virtuales- que tuvo el encuentro: departamentales, primero; provinciales, después y con sus finalistas en la instancia nacional, que supuso encuentros de capacitación en las disciplinas de cuento.



Los representantes catamarqueños en la instancia nacional de los Juegos Culturales Evita 2020 fueron:

CUENTO

SUB-15: Anahí Soledad Medina (Sirena), San Isidro, Valle Viejo

SUB-18: Paulina Vergara (Luces y Narcisos), Valle Viejo.

ADULTOS MAYORES: Francisco Antonio Seco (El Gallo de Don Guillermo), El Alto.

POESIA

SUB-15: Alba Luz Cardoso (La Epidemia tal vez, podría ser una flor), San Isidro, Valle Viejo.

Poesía - Sub 18 - Mi Dulce Amor - Juliana Bourda - Tinogasta.

ADULTOS MAYORES: Ana María Sachetti (Abrazo a mi Tierra), Andalgalá.

PINTURA

SUB-15: Ana Daniela Rojas Quiroga (Sol del Norte), Capital.

SUB-18: Marisa Agostina Zarate (La Importancia de mi cultura), Mutquín, Pomán.

ADULTOS MAYORES: Celia Beatriz Barros (Paraíso terrenal), Las Juntas, Ambato.

DIBUJO

SUB-15: Ortega Brenda Giselle (Un mundo de alegría), San Isidro, Valle Viejo.

SUB-18: Ailén González. (Collage to my Catamarca), Quirós, La Paz.

ADULTOS MAYORES: María Esther Vera (Nuestro ecosistema respira), Los Altos, Santa Rosa.

FOTOGRAFÍA

SUB-15: Daniza Tania Lara Ordoñez (Mutquín, Pomán).

SUB-18: Torrez Ana Gabriela (Quirós, La Paz).

ADULTOS MAYORES: Eliza de Jesús Suarez (Los Altos).