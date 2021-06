Energía: El ENRE colocó registradores de tensión para supervisar los reclamos

Un grupo de vecinos del barrio Rosa del Inca del municipio de Andalgalá mantuvieron una reunión durante el fin de semana con las autoridades comunales y delegados de organismos provinciales donde plantearon su aflicción por la supuesta mala calidad del servicio de energía eléctrica en la zona.

Tras los reclamos, la semana pasada personal del ENRE colocó registradores de tensión en viviendas de ese conglomerado para tener una lectura fehaciente de las variaciones de tensión que acusan los vecinos ante este organismo “queremos pedir la colocación del transformador que le corresponde al barrio ya que el IPV lo entregó con el transformador y los vecinos pretendemos de que no se haga ningún tipo de injerto trayendo energía de otro barrio afectando el servicio de otros vecinos para abastecer nuestro barrio” afirmaron los vecinos.

Los problemas de energía se vienen dando desde hace dos años cuando un transformador ubicado en el conglomerado producto de una tormenta se desplomó, a partir de allí comenzaron con los inconvenientes que se acentúan en la temporada de bajas temperaturas “los vecinos estamos cansados de que no se puedan hacer andar algunos electrodomésticos” reiterando de que no quieren soluciones parciales “la empresa aduce que no hay columnas para construir la subestación, ese no es problema del usuario, es problema de la empresa” advirtieron.